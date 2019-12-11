Закрылся «король Kickstarter». Собранные $13 млн пропали

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«Король» оказался полуголый

Производитель портативных холодильников Coolest Cooler из Портленда, Орегон, США, получивший пять лет назад звание «Короля» краудфандинговой площадки Kickstarter за рекордный на тот момент сбор средств, официально объявил о своем банкротстве.

В официальном письме, которое генеральный директор компании Райан Греппер (Ryan Grepper) разослал инвесторам проекта, сообщается о прекращении всех дальнейших операций. Причиной провала Греппер назвал торговое противостояние между США и Китаем. По этой причине импорт китайской продукции подорожал на 25% и «затронул всю линейку холоднейшей продукции» компании, заявлено в письме.

В 2014 г. проект собрал $13,28 млн, однако в результате было поставлено лишь примерно две трети от того, что Coolest Cooler обязалась разослать своим 62 642 инвесторам – именно такие данные фигурируют на странице проекта, обновлявшейся в последний раз в марте 2018 г.

Твит с фрагментом письма CEO Coolest Cooler

Заградительные пошлины сыграли свою роль в банкротстве компании, но вряд ли их можно назвать основной причиной провала, отмечает портал The Verge поскольку еще в апреле 2016 г. компания Coolest Cooler заслужила звание «Крупнейшего провала Kickstarter» за многочисленные промахи и неоднократный срыв своих обещаний перед своими спонсорами.

Денег не хватает, денег нужно больше

Проект Coolest Cooler по выпуску «высокотехнологичного портативного холодильника XXI века» со встроенным блендером, портами USB и съемной Bluetooth-колонкой предлагал инвесторам выложить за устройство не менее $185 (плюс расходы за доставку), в то время как розничная цена ожидалась на уровне $299.

Холодильник Coolest Cooler

После запуска производства в июле 2015 г., Coolest Cooler решила в ноябре 2015 г. начать онлайн-продажи новинки через Amazon по цене $499, даже не закончив рассылку устройства вложившимся спонсорам. Создатели проекта объяснили такой шаг необходимостью сбора дополнительных средств для продолжения производства, и пообещали закончить рассылку устройства рассерженным инвесторам до февраля 2016 г.

В апреле 2016 г. компания Coolest Cooler создатели проекта вновь обратились к инвесторам, еще не получившим свой холодильник, с предложением заплатить дополнительно $97 за «ускоренную доставку» уже оплаченного устройства до 4 июля.

Так сейчас выглядит страница Coolest Cooler на Kickstarter

В Coolest Cooler заявили, что такую идею подали им сами инвесторы, и вновь пообещали удовлетворить все оплаченные заявки – даже без доплаты, но уже без уточнения сроков. В то же время Райан Греппер, организовавший онлайн-конференцию, объявил, что компания намерена найти дополнительное финансирование в сумме около $15 млн, при этом примерно треть этой сумму (около $5 млн) будет потрачена на закрытие задолженности перед инвесторами.

В 2017 г. после расследования Министерства юстиции штата Орегон компания Coolest Cooler заключила с властями соглашение, по которому обязалась выплатить по $20 каждому спонсору, не получившему холодильник.

Минюст штата Орегон уже выступил с заявлением о том, что компания обязана закончить эти выплаты до 2020 г., сообщает The Verge, однако вряд ли обанкротившаяся Coolest Cooler будет способна выплатить даже такую небольшую компенсацию.

Возмущенный твит одного из пострадавших инвесторов Coolest Cooler

Сейчас рассерженные инвесторы проекта также возмущаются тем, что холодильник Coolest Cooler можно приобрести по распродаже всего за $99, что значительно меньше, чем заплаченные большинством спонсоров $185. Одна из участниц проекта заявила, что «в чистилище должно быть специальное место для проектов Kickstarter, которые выпускают продукт, но не отправляют его спонсорам, и четыре года спустя продают его дешевле, чем заплатил так и не получивший его спонсор».

Если широко шагать, можно порвать штаны

Основной причиной провала Coolest Cooler оказалась неспособность компании просчитать бюджет производственного процесса. Для запуска производства компании нужно было предоставить OEM-производителю спецификации всех деталей устройства, отмечают в The Verge.

Бюджетные планы Coolest Cooler

Несмотря на то, что на создание первого работающего образца (именно он красовался на странице проекта) ушло $15 тыс., на разработку спецификаций и создание инфраструктуры для доставки, по словам Греппера, ушло «несколько миллионов долларов». Таким образом, проект не смог вложиться в полученный от инвесторов бюджет, запустить полноценное производство и покрыть расходы по рассылке.

Как Coolest Cooler стал «Королем Kickstarter»

В 2014 г. Coolest Cooler установила рекорд Kickstarter после сбора более $13 млн, опередив даже популярный проект по созданию умных часов Pebble Time. Впрочем, рекорд Coolest Cooler продержался недолго, поскольку Pebble смогла организовать дополнительные раунды финансирования и в итоге собрала более $20 млн.

Тем не менее, проект Coolest Cooler о сих пор занимает на краудфандинговой площадке Kickstarter второе место по величине сборов.