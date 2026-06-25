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Королюк Алексей

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста» 2
20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 2
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 2
09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 2
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 2
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU 1
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh 1
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке 1
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 1
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
11.06.2020 .RU .FUN .ONLINE — доменные предпочтения российских пользователей 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
22.04.2020 こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами 1
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
01.04.2020 REG.RU запустил сервис «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для айтишников 2
05.03.2020 Искусство для всех: .ART становится всё популярнее 2
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 2
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
21.01.2020 REG.RU улучшил позиции по new gTLDs среди мировых регистраторов 2
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU 1
12.12.2019 REG.RU запустил облако на базе технологии виртуализации VMware 2
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 1
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 2
15.10.2019 REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей 1
26.09.2019 Хостинг-провайдер REG.RU построит ЦОД в Москве 2
17.09.2019 REG.RU — лидер Рунета и мировой доменной индустрии по параметру new gTLDs 2
04.09.2019 Кто выбирает домены .MOSCOW и .МОСКВА 2
09.08.2019 Топ-10 доменов для индустрии строительства 2
05.08.2019 Регистратор Naunet присоединяется к REG.RU 2
26.07.2019 Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора 2
17.07.2019 Художники, бренды и творческие блокчейн-проекты выбирают домен .ART 2
27.06.2019 Панчим, флексим, донатим — как молодежный сленг влияет на регистрацию доменов в зоне .RU 2

Публикаций - 87, упоминаний - 145

Королюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 87
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 11
Meta Platforms - Facebook 4621 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
X Corp - Twitter 2938 5
Masterhost - Мастерхост 55 4
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 4
Intel Corporation 12811 4
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 3
Google LLC 12690 3
Nvidia Corp 4002 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Beget - Бегет 23 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 2
Majordomo - Мажордомо 27 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 2
Hetzner Online GmbH 18 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
9594 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Selectel - Селектел 544 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Cloudflare 172 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Salenames 12 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 1
Naunet 3 1
SpyLOG 83 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
NameCheap 12 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 13 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 2
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 2
Kickstarter 136 2
Альфа-Банк 1979 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Swatch Group 31 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Метрополис ТРК 60 1
Proxima Capital 8 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
НОТА-Банк 5 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
MyGenetics - НЦГИ - Национальный центр генетических исследований 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 10
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 49
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 82
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 43
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 26
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Голландский аукцион - Dutch auction 21 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
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vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 114 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
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e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
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Хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting 39 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 41
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 9
Рунити - Рег.ру - Магазин доменов 10 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
WordPress Foundation - WordPress 255 5
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 3
Microsoft Windows 16882 3
Nvidia Tesla GPU 198 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
Adobe Photoshop 804 2
Intel Xeon W 35 2
Joomla CMS 89 2
Рунити - Рег.ру - Медитация 2 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Intel Xeon Silver 24 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Apple iPhone 4 800 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Intel Turbo Boost Technology 216 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Autodesk Maya 70 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Intel Xeon E 197 1
Red Hat Linux 205 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Google Calendar - Google Календарь 94 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 1
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