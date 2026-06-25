Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Королюк Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 145
Королюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 5
|Белоусов Сергей 254 3
|Абрамович Марина 2 2
|Филатов Леонид 7 2
|Смекаева Анна 6 2
|Панков Александр 82 2
|Кулин Филипп 53 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Иванюк Александр 3 1
|Маникин Алексей 4 1
|Андреев Алексей 23 1
|Кузьмичев Андрей 32 1
|Кондаков Андрей 3 1
|Молибог Николай 17 1
|Джораев Антон 2 1
|Халиков Антон 1 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Арбузов Павел 1 1
|Зайцева Анна 70 1
|Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
|Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
|Смирнов Федор 5 1
|Brown Dave - Браун Дэйв 11 1
|Шариков Сергей 49 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Гуральник Павел 36 1
|Волобуев Владимир 1 1
|Телевинов Сергей 39 1
|Ярных Андрей 16 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Богданчиков Евгений 13 1
|Иванникова Светлана 11 1
|Гледенов Роберт 11 1
|Копылов Сергей 8 1
|Белов Сергей 5 1
|Рыжиков Дмитрий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|The Washington Post 350 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|Вечерняя Москва - газета 12 1
|Вебпланета 4 1
|W3Techs 14 1
|Fortune Global 100 142 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.