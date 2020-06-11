.RU .FUN .ONLINE — доменные предпочтения российских пользователей

Накануне Дня России хостинг-провайдер и регистратор доменных имён REG.RU представляет статистику о доменных предпочтениях пользователей Рунета. Как и год назад, лидируют национальные домены, однако среди тематических доменных зон произошли изменения.

На обслуживании в REG.RU сегодня находится более 3300000 доменов, основная часть из которых ожидаемо приходится на .RU (2056113) и .РФ (326036). Оба домена в сравнении с 2019 годом выросли на 195 тысяч и 4 тысячи, соответственно. Среди российских регистраторов это самое большое количество адресов в национальных зонах. REG.RU также занимает первое место по new gTLDs (тематическим доменам) на российском рынке, следует из данных Ntldstats.com.

Топ-20 самых востребованных доменных зон среди клиентов REG.RU

Первые пять позиций в списке, как и год назад, занимают .RU, .РФ, .COM, .SITE и .INFO. Однако последние два домена поменялись местами, .SITE вырос практически на 100 тысяч адресов. При этом предпочтения россиян совпадают с глобальными трендами: .COM, .SITE, .INFO — одни из самых популярных в мире.

Топ-20 самых востребованных доменных зон среди клиентов REG.RU

Изменения произошли с шестого по десятое место — список, по сравнению с прошлым годом, обновился наполовину. В него, набрав заметный прирост, вошли .ONLINE, .SPACE, и .FUN (ранее они были во второй десятке). Этому способствовали, прежде всего, регулярные маркетинговые акции и сниженная стоимость регистрации доменов. А на домен .ONLINE также наложился тренд по переходу проектов в Сеть. В мире эти домены также востребованы — в рейтинге new gTLDs Ntldstats.com они входят двадцатку самых популярных.

Во второй десятке укрепились .XYZ и .HOST (оба приросли сразу на 20 тысяч адресов). Также сюда перешли .PRO, .NET, и .ICU, которые в прошлом году были в топ-10. При этом в мире последние два домена одни из самых популярных за счёт краткости и универсальности. Например, .ICU, по информации Ntldstats.com, насчитывает более 6 миллионов зарегистрированных адресов. Как показывают последние исследования, домен пользуется большим спросом в Китае.

«Российские пользователи всё больше осваивают новые доменные зоны. Сайты с доменами .ONLINE, .SITE, .STORE встречаются в наружной и интернет-рекламе. Владельцы бизнесов и сайтов всё меньше их сторонятся, осознавая пользу, а рядовые пользователи привыкают к ним. Но хотя тематические домены будут наращивать свои доли, для российских проектов приоритетными останутся национальные доменные зоны .RU и .РФ», — рассказывает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.