SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU

Регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU открыл клиентам SSD-накопители Intel Optane для серверов. Это одни из самых быстрых дисков на рынке, которые подойдут для высокопроизводительных задач.

При заказе серверов REG.RU теперь доступны диски Intel Optane SSD NVMe объёмом 375 Гб. Они увеличивают производительность и дают новые вычислительные возможности, а также позволяют добиться высокой пропускной способности и доступности. Ещё одно преимущество — ускоренное кэширование и работа системы хранения в приложениях.

Диски подойдут для работы с сервисами, чувствительными к показателям чтения, записи, а также размещения баз данных. Устройства можно использовать для внедрения алгоритмов машинного обучения, обработки фото и видео (Photoshop, CAD и другие). Накопители Intel Optane доступны для платформ Silver/Gold и W-серии. В одну платформу возможно поставить до 4-х дисков.

Стоимость накопителей составит 7500 рублей в месяц за 1 диск. Заказ Intel Optane SSD NVMe доступен на сайте REG.RU на базе процессора Intel Xeon Silver 4214 и на базе процессора Intel Xeon Gold 6240. Также возможно заказать сервер с дисками Optane в любой другой конфигурации. Для этого достаточно отправить запрос через форму. Действующие и новые клиенты могут протестировать услугу бесплатно, оставив заявку через форму с подробным указанием проекта, под который нужна инфраструктура.

«Накопители Intel Optane — это современный и актуальный элемент инфраструктуры. REG.RU — одна из немногих компаний на российском рынке, которая их предоставляет. Решение позволит сразу же почувствовать значительный прирост производительности, а пользуясь тест-драйвом, пользователи смогут сами оценить его в деле», — рассказывает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.