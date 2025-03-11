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Маникин Алексей


11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
09.06.2018 В Рунете разразилась доменная война: «Рег.ру» отобрал 70 тыс. доменов у «Бегета» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маникин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 330 1
NetAngels 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 1
Beget - Бегет 6 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2938 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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