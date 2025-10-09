Разделы

Палау Республика

Палау - Республика

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа 1
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 1
26.07.2019 Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора 1
29.05.2015 .XYZ лидирует по числу фишинговых атак среди всех новых доменов 1
18.08.2011 Ископаемый угорь пойман в Тихом океане. ФОТО 2
22.02.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг на Сейшелах и Палау 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Палау и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 341 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
МегаФон 9700 1
Империя-Фарма 90 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1037 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6359 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5251 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1262 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1016 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3071 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9474 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2244 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1679 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2532 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2561 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3060 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4069 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13424 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7139 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Red Hat Linux 205 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Apache Camel 73 1
Королюк Алексей 86 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 2
Япония 13480 2
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Италия - Итальянская Республика 4416 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 2
Мировой океан - World Ocean 518 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 48 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 62 1
Казахстан - Республика 5754 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13513 1
Польша - Республика 1996 1
Индия - Bharat 5631 1
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Черногория 128 1
Тувалу 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 1
Великобритания - Британская территория в Индийском океане (Чагос) - British Indian Ocean Territory (Chagos) 1 1
Индийский океан 160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2700 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Латинский алфавит 191 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1310 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1540 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2896 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1285 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 134 1
Английский язык 6837 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1664 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5417 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
