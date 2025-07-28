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Смирнов Федор


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
14.10.2015 Назначен председатель Комитета регистраторов интернет-зон .ru и .рф 1
06.11.2014 Webnames.ru внедряет новые стандарты электронной почты на кириллице 2
25.03.2014 Сформирована программа Пятого российского форума по управлению интернетом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Смирнов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 93 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 58 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Microsoft Corporation 24969 1
Google LLC 12027 1
BaseTracK 3 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Vocord - Вокорд 183 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 327 1
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 1
Yandex - Яндекс 7933 1
НОТА-Банк 5 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 31 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 2
Правительство Челябинской области 72 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1424 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5125 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30982 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69603 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1110 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8240 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1908 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3116 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12698 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
Google Gmail 964 1
Воробьев Андрей 180 2
Грицай Георгий 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Якушев Михаил 50 1
Павлик Аксель 1 1
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
Данелия Ирина 3 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Каргаполов Юрий 1 1
Медриш Михаил 15 1
Гаттаров Руслан 144 1
Сачков Илья 125 1
Королюк Алексей 86 1
Соколов Алексей 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 151327 4
Европа 24459 1
Украина 7705 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2001 1
Россия - УФО - Челябинская область 1318 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7843 1
Таиланд - Королевство 845 1
Южная Корея - Республика 6758 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17672 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19582 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 411 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3590 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 133 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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