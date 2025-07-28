Получите все материалы CNews по ключевому слову
Смирнов Федор
УПОМИНАНИЯ
Смирнов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|НОТА-Банк 5 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 31 1
|Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 1
|Softline - Infosecurity ISOC 22 1
|Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
|Google Gmail 964 1
|Воробьев Андрей 180 2
|Грицай Георгий 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Якушев Михаил 50 1
|Павлик Аксель 1 1
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
|Данелия Ирина 3 1
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
|Каргаполов Юрий 1 1
|Медриш Михаил 15 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Сачков Илья 125 1
|Королюк Алексей 86 1
|Соколов Алексей 134 1
|ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.