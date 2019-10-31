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«Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

РВК объявил о том, что беспилотный транспорт и его умение ездить по городу проверят в декабре 2019 года на полигоне Центра испытаний НАМИ в Дмитровском районе Подмосковья. Машины-беспилотники, 50 км маршрута с различной дорожной обстановкой, 3 часа на прохождение трека и суровые, зимние погодные условия — всё это ожидает финалистов «Зимнего города», технологического конкурса, организованного РВК, Фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив.

Беспилотники конкурсантов должны будут не просто преодолеть прямолинейные участки дорог, проехать по городским кварталам и «пробкам», но и показать высокие результаты в распознавании дорожной обстановки и соблюсти правила дорожного движения. Для этого на полигоне будет установлена система контроля дорожного движения.

«Для беспристрастной оценки соблюдения ПДД беспилотными машинами мы установим несколько стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, — сказал Федор Смирнов, директор по маркетингу и международному развитию компании «Вокорд», партнера финальных испытаний конкурса «Зимний город». — Это будут три комплекса VOCORD Cyclops, которые детектирует нарушения скоростного режима на прямолинейных участках дорог, и два более компактных VOCORD MicroCyclops для перекрестков. Последние будут фиксировать выезд на встречную полосу, разворот в запрещенном месте и непропуск пешехода».

Комплексы будут передавать информацию о совершенных нарушениях, номерах транспортных средств по Wi-Fi и мобильным каналам связи на центральный сервер, откуда информация будет транслироваться на экраны в Центре мониторинга. Это позволит участникам и зрителям оперативно отслеживать обстановку на полигоне.

Конкурс Up Great «Зимний город» направлен на преодоление глобального технологического барьера по управлению беспилотными автомобилями в экстремальных погодных условиях и дальнейшее развитие технологий автопилота, максимально адаптированных к использованию в российских климатических и дорожных условиях. В финале конкурса примут участие пять команд: BaseTrack, StarLine, Зимний город МАДИ, команда Нижегородского государственного технического университета и АВТО-РТК (объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании «Бортовые интеллектуальные системы» из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ). Победителем станет команда, чей беспилотник сможет проехать 50 км по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения. Призовой фонд конкурса составляет 175 млн руб.

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