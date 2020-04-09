Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запустил новую метрику на аналитическом сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров.

Новая уникальная метрика REG.RU позволяет узнать число виртуальных (VPS) и выделенных (Dedicated) серверов, привязанных к доменам в зоне .RU. Это позволяет увидеть масштаб серверной инфраструктуры хостинг-провайдеров и оценить, насколько пользуются популярностью и доверием пользователей услуги VPS и Dedicated у конкретного хостера. В рейтинге присутствуют как российские, так и зарубежные хостинг-провайдеры.

Сбор метрики

Ежемесячно на сервисе StatOnline.ru формируется список хостинг-провайдеров в зоне .RU. Далее создаётся перечень IP-адресов провайдеров и размещённых на них доменов в зоне .RU. Затем из найденных IP-адресов выбираются только те, к которым привязано менее 100 доменов — таким образом VPS и Dedicated-серверы отделяются от серверов shared-хостинга. По найденным IP составляется рейтинг из топ-20 хостинг-провайдеров по количеству виртуальных и выделенных серверов.

Лидеры марта

В марте лидером является REG.RU, на обслуживании которого находятся 17240 VPS и Dedicated-серверов. В первую пятёрку также вошли провайдеры Hetzner (14704 серверов), FirstVDS (12396 серверов), Selectel (1428 серверов) и Timeweb (8400 серверов).

Топ-10 хостинг-провайдеров по показателю количество VPS и Dedicated серверов за март 2020 года

«Изначально ресурс StatOnline.ru был направлен скорее на сбор статистики о доменной индустрии и веб-сервисах, но постепенно мы расширили метрики. Сегодня акцент делается именно на хостинг-услугах — на единой площадке собраны самые разные количественные и качественные параметры по индустрии, которые помогают пользователям оценивать хостеров по интересующим их показателям, а провайдерам, в свою очередь, следить за качеством своих сервисов», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.