2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет данные об услуге «Доменный брокер» за 2019-2020 год. Количество заказов достигает 2500 в год, а сделки заключаются в 80% случаев. Больше всего сделок стоимостью до 50000 рублей, а наиболее востребованы домены с общеупотребимыми словами русского языка.

В 2019 году было 2500 заказов услуги «Доменный брокер» (покупка имени на вторичном рынке), в первом полугодии 2020 года — 1250. Из них 80% завершились успешно: в месяц поступает 200-230 запросов от клиентов, на которые, в среднем, приходится 190 совершённых покупок. При этом, если владелец домена отказывается его продавать, то клиентам предлагается услуга повторно и бесплатно для любого желаемого адреса либо опция «Бесплатный подбор домена». В этом случае доля совершённых сделок также составляет 80%.

Больше всего запросов на покупку занятого доменного имени в зонах .RU и .РФ, а также международных зонах: .COM, .ORG и .NET. Наиболее востребованы доменные имена с общеупотребимыми словами русского языка, например, TKANI.RU или FUTBOLKA.RU.

Стоимость большинства сделок (70%) не превышает 50000 рублей. 25% покупок совершаются в диапазоне от 50000 до 100000 рублей, а 5% — от 100000 рублей и выше. Минимальная стоимость сделки — 200 рублей, максимальная — 2700000 рублей. При этом средняя длительность сделок — от двух до четырёх недель.

В большинстве случаев администраторы доменов отказывают в продаже домена по трём причинам: из-за предлагаемой цены, необходимости посетить офис для оформления документов и желания оставить имя для своего бизнеса. Порядка 90% продавцов — представители России и стран СНГ, 10% сделок проводятся с продавцами из других государств.

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет данные об услуге «Доменный брокер» за 2019-2020 год

«Несмотря на сегодняшнее разнообразие доменных зон и имён, желаемый адрес не всегда бывает свободным. Услуга «Доменный брокер» позволяет выкупить занятый адрес просто и быстро — весь процесс берут на себя менеджеры REG.RU. Процедура безопасна и прозрачна для всех сторон: покупатель может быть уверен, что получит домен, а продавец — оплату. «Доменный брокер» вместе с «Магазином доменов» REG.RU помогают строить цивилизованный вторичный рынок в России», — отмечает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.