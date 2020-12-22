Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU

Расширение парка серверов, запуск собственного дата-центра, укрепление на рынке доменов, адаптация к пандемии коронавируса и новые услуги. Итоги года REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов.

Расширение серверного парка

В 2020 году была обновлена серверная инфраструктура REG.RU. Теперь при заказе Dedicated можно выбрать процессоры Intel Xeon W-серии (с тактовой частотой до 4,8 ГГц) и Intel Cascade Lake Refresh (мощностью до 96 физических ядер с максимальной тактовой частотой 4,0 ГГц). Также появились SSD-накопители Intel Optane, которые дают новые вычислительные возможности и позволяют добиться высокой пропускной способности и доступности.

В сегменте Облачных серверов теперь можно выбрать высокочастотные процессоры — тест Geekbench показывает повышение производительности до 69%. Это поможет клиентам ускорить решение задач при работе с базами данных и сайтами на «1C-Битрикс», внедрении алгоритмов машинного обучения, обработке фото и видео (Photoshop, CAD) и т. д.

Открытие ЦОД в Москве

REG.RU запустил дата-центр на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», который рассчитан на 170 серверных стоек и имеет подведённую мощность 1,5 МВт. Все элементы инфраструктуры зарезервированы на уровне Tier-III, что гарантирует бесперебойную работу объекта. Это первый собственный дата-центр компании.

ЦОД позволил стать независимыми от коммерческих дата-центров и быть более гибкими в ценовой политике и обслуживании клиентов. Теперь можно контролировать все этапы: от создания удобных личных кабинетов и панелей управления до работы с инженерной инфраструктурой.

Стойкие позиции на рынке доменов и хостинга

По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, REG.RU по-прежнему занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов в зоне .RU с долей 41%. Всего в зоне .RU компания обслуживает 2060000 доменов (+100000 за год).

В новых доменных зонах среди российских регистраторов REG.RU также удерживает первое место и 14 место в общем рейтинге мировых регистраторов.

На долю хостинга REG.RU приходится 22% доменов .RU (включая парковки и редиректы).

Вторичный рынок доменов

REG.RU — один из флагманов цивилизованного вторичного рынка доменов. Прозрачные инструменты компании доступны всем категориям пользователей. За 2020 год в «Магазине доменов» заключено 40000 сделок. В рамках услуги «Доменный брокер» количество сделок достигло 2500 за год, 80% из них завершились успешно.

Новые услуги и сервисы: создавайте сайты и защищайте интересы

Одна из главных новых услуг 2020 года — сервис создания сайтов на базе WordPress REG.Site. С его помощью можно в несколько шагов из готовых модулей или с нуля собрать сайт и запустить проект в Сети. Решение создано для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, и тех, кто в дополнение к существующему интернет-ресурсу хочет быстро создавать лендинги для проверки разных гипотез.

Важное нововведение — нотариальное заверение сайта. Услуга фиксирует присутствие текста, фото, рекламы, постов, сообщений и другой информации на любых интернет-ресурсах. Клиенты, чьи права или интересы нарушены, могут использовать такой протокол для подачи иска в суд. Документ докажет факт нарушения, даже если информацию на сайте уже изменили или удалили.

Обновлена и страница с подбором домена — сделать это стало ещё проще. Появились также новые полезные сервисы, которые позволяют проверить DNS-записи домена, определить свой IP-адрес и местоположение по IP.

Улучшение аналитического сервиса StatOnline.ru

На StatOnline.ru теперь доступны сразу несколько новых метрик. Впервые систематизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиентов хостинг-провайдеров, работающих в России. Кроме того, дополнена метрика Uptime: появилась информация о времени простоя хостинг-провайдеров. Теперь на сайте также можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров.

Адаптация к пандемии и помощь клиентам

Компания легко адаптировалась к условиям пандемии коронавируса: бизнес-процессы давно были выстроены так, чтобы и офисным сотрудникам, и удалённым было комфортно работать. Если ещё до начала введения ограничений 50% персонала работало дистанционно, то после — 90%.

В помощь клиентам REG.RU запустил обучающие вебинары о создании сайта на WordPress, его развитии, SEO-продвижении и других темах. Компания помогла клиентам перейти в онлайн или усилить своё присутствие в нём.

Отдельно стоит отметить спецпроект «REG.Медитация» с успокаивающими аффирмациями для IT-специалистов. Проект получил бронзовую награду на конкурсе рекламы MIXX Russia Awards.

На волне с клиентами: новые видео и открытость

Подход к производству видеоконтента изменился в сторону большей открытости. Для этого в первую очередь запущена серия роликов с историями клиентов REG.RU. Появились также ролики REG.Story о сотрудниках компании. К официальным страницам REG.RU добавился аккаунт в TikTok.

Мероприятия и партнёрства

Традиционно REG.RU участвовал в самых крупных и значимых для отрасли IT онлайн- и офлайн-активностях, мероприятиях, посвящённых 10-летию домена .РФ. Эксперты компании выступили на TLDCON 2020, «РИФ.Онлайн» и «РИФ.Офлайн», AgileDays, Tech Week и других конференциях.

Партнёрскую поддержку REG.RU получили мероприятия и хакатоны: «Золотой сайт», «Цифровой прорыв», «DOT-журналистика», Synergy Online Forum, «Рейтинг Рунета», DIGITAL SUPERHERO. Также REG.RU теперь является хостинг-партнёром образовательного портала GeekBrains.

Награды и оценка экспертного сообщества

Работа Reg.Ru и её вклад в развитие Рунета в этом году признаны на высшем уровне — генеральный директор REG.RU Алексей Королюк награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также компания вошла шорт-лист «Премии Рунета» и отмечена благодарностью за лидерство на рынке регистрации доменов .РФ.

«В этом году нам удалось, несмотря на непростую внешнюю обстановку, сохранить стабильное состояние и высокое качество услуг. При этом у нас получилось поменять многие бизнес-процессы, внедрить новые услуги и открыть собственный дата-центр. Мы стали ещё более гибкими и продолжаем нести в своём ДНК открытость и принятие всего нового. Мы продолжим быть новаторами рынка и в 2021 году, в котором REG.RU отметит своё 15-летие!», — подчёркивает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Итоги года REG.RU 2020 представлены на специальном лендинге.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.