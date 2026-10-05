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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
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MIXX Russia Awards

СОБЫТИЯ


05.10.2026 «Яндекс Поиск» и «Синхронизация» запустили курс о том, как создавать контент в эпоху ИИ 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
14.10.2008 «Российская конференция по интерактивному маркетингу»: итоги 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

MIXX Russia Awards и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 680 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 1
Intel Corporation 12870 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 463 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4984 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3265 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5435 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1354 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9854 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 300 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4606 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8773 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1112 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3273 1
AdTech - Landing page - лендинг - посадочная страница 62 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 467 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5908 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 708 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6706 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1378 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3831 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22807 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13106 1
Intel Xeon W 35 1
Adobe Photoshop 808 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 226 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Рунити - Рег.ру - Магазин доменов 10 1
Рунити - Рег.ру - Медитация 2 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 380 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
WordPress Foundation - WordPress 258 1
ByteDance - TikTok 364 1
Королюк Алексей 87 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Rothenberg Randall - Ротенберг Рэнделл 6 1
Цаким Идиль 1 1
Путин Владимир 3472 1
Свешников Андрей 3 1
Петров Георгий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 2
Доменный брокер 5 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3629 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1100 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1268 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8321 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7946 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3815 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 98 1
DOT-журналистика 3 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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