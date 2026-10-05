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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
ИКТ 15686
Организации 11886
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Мероприятия 894

Вишневский Михаил

СОБЫТИЯ


05.10.2026 «Яндекс Поиск» и «Синхронизация» запустили курс о том, как создавать контент в эпоху ИИ 1
10.08.2010 IBS модернизировал свою систему Service Desk с помощью BMC Remedy ITSM Suite 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вишневский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Problem Management - Управление проблемами 72 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2363 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9397 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1235 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 979 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13811 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 567 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12353 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26565 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7946 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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