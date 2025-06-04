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Иванюк Александр
УПОМИНАНИЯ
Иванюк Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 222 1
|Королюк Алексей 86 1
|Воробьев Андрей 173 1
|Гребенников Сергей 34 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Кузьмичев Андрей 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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