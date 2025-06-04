Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176193
ИКТ 13717
Организации 10690
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25696
Персоны 75618
География 2860
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Иванюк Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Ростелеком» и «Ассоциация документальной электросвязи» подписали открытый меморандум о создании полигона доверенных решений для критической инфраструктуры связи 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
13.04.2007 Фоторепортаж: новинки на HDI Show 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Иванюк Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microlab 16 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 445 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Sony 6573 1
Toshiba Corporation 2937 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2813 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5042 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1244 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 221 1
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 201 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7189 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4057 1
Королюк Алексей 86 1
Воробьев Андрей 173 1
Гребенников Сергей 34 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Кузьмичев Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 2
Япония 13375 1
Европа 24394 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3560 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще