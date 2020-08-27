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Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами

Интернет Хостинг и домены Маркет

Хостинг-провайдер REG.RU запускает новую линейку тарифов облачных VPS с высокочастотными процессорами. Тест Geekbench показывает повышение производительности до 69% — решение поможет ускорить нагруженные сайты на «1С-Битрикс» и WordPress.

Заказать Облачные серверы REG.RU теперь можно с процессором Intel Xeon E с частотой до 5 ГГц.

Многие веб-приложения не могут эффективно распределять процессы на несколько ядер, поэтому они работают быстрее на высокочастотных процессорах, чем на нескольких ядрах процессора с более низкой частотой. У Облачных серверов REG.RU на тарифе «Стандарт» частота процессора составляет 2,2 ГГц, а у высокочастотных — 3,7 ГГц с технологией повышения частоты Turbo Boost до 5 ГГц.

Высокочастотные тарифы дороже из-за особенности платформы — в физический сервер можно поставить только один такой процессор. Младший тариф Turbo-1 c одним vCPU и 2 ГБ памяти обойдётся в 1,47 рублей в час или 990 рублей в месяц.

Однако такой тариф при высокой нагрузке обычно выгоднее, чем тариф с несколькими ядрами на стандартной частоте процессора. Независимый тест Geekbench 5.2.3 показывает прирост производительности на 69% для конфигурации с 2 ГБ памяти и 1 vCPU. Высокочастотные серверы помогут ускорить нагруженные сайты на «1С-Битрикс», WordPress и других системах управления сайтами.

«Мы предлагаем высокочастотные процессоры в тарифах VIP виртуального хостинга и на выделенных серверах. Теперь они есть и в Облачных серверах — новом поколении VPS с почасовой оплатой и API. Мы рекомендуем эти тарифы для проектов электронной коммерции, где особенно важна скорость», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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