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REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей

Интернет Хостинг и домены

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и значительно снизил цены на все категории, кроме тарифов на ОС Windows. Стоимость услуги начинается от 75 рублей в месяц.

Нововведение REG.RU в тарифной сетке включает новый тариф с увеличенной мощностью, общее снижение стоимости и ещё больший дисконт при оплате хостинг-услуг на срок от 6 месяцев. При этом для ряда тарифов существенно увеличилось дисковое пространство. Например, теперь для Host-1 доступно 27 ГБ. Ранее параметры предусматривали 17 ГБ.

Дисконт предусмотрен для всех категорий shared-хостинга — от эконом-вариантов до самых мощных. Отдельно стоит отметить появление нового тарифа в категории «Мощность+» — VIP-4. Предназначенный для крупных e-commerce-проектов, он включает 70 ГБ SSD, неограниченное количество сайтов, баз данных, псевдонимов и безлимитный трафик. Стоимость VIP-4 — от 1 539 рублей в месяц.

Ознакомиться с новыми ценами и заказать услугу можно на сайте REG.RU.

«Мы всегда прислушиваемся к клиентам и корректируем сервис и наши продукты, исходя из их рекомендаций. Ценовая политика в области хостинг-услуг также претерпела изменения в результате обратной связи от пользователей. Высочайшая производительность shared-хостинга REG.RU — отдельный повод для гордости. Мы существенно обновили парк серверов и сетевого оборудования для ещё большего роста надёжности и качества работы. И мы уверены, что снижение стоимости услуг сделает наше предложение по соотношению цены и качества лучшим среди предложений провайдеров на российском рынке», — говорит Алексей Королюк, директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.

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