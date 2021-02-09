Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запустил услугу «‎Нотариальное заверение сайта»‎. Услуга актуальна для компаний, предпринимателей, специалистов и граждан, которые хотят защитить свои права и интересы, связанные с интернетом. В результате клиент получает протокол осмотра любой страницы в Сети, с которым можно обратиться в суд. Вся процедура, от заказа до получения протокола, проходит онлайн.

Что такое нотариальное заверение сайта?

Нотариальное заверение сайта фиксирует, что на конкретном сайте присутствует определённый текст, фото, реклама или другой контент. Нотариус изучает содержимое сайта или отдельных его страниц (при необходимости Whois) и составляет протокол осмотра. Этот документ содержит все данные об информации, размещённой на страницах сайта, а также скриншоты. Протокол осмотра сайта обязателен для подачи иска в суд, когда права или интересы нарушены. Он докажет нарушение, даже если информацию на сайте уже изменили или удалили.

Кому и в каких случаях нужно нотариальное заверение сайта?

Нотариальное заверение сайта и протокол осмотра может понадобиться бизнесу, частным специалистам и гражданам в самых разных ситуациях:

защитить авторские и смежные права;

зафиксировать условия договора, стоимости услуг и товаров;

зафиксировать и остановить распространение оскорблений и клеветы;

оспорить недобросовестную рекламу;

зафиксировать котировки акций, курсы валют, условия тендеров и конкурсов на поставки, а также условия госзакупок.

Как проходит весь процесс?

Заказ и получение протокола осмотра проходят онлайн на сайте REG.RU — посещать офис нотариуса не нужно. Специалисты обработают заявку и подключат нотариуса, а сам протокол будет готов не более чем за пять рабочих дней. Документ подписывается электронной подписью (ЭЦП) и также в режиме онлайн предоставляется клиенту. Дальше он может использоваться в суде и других инстанциях в качестве доказательства нарушения прав заявителя или иного факта.

Онлайн-формат услуги экономит в первую очередь время клиентов: не нужно искать ближайшего нотариуса, тратить время на дорогу и стоять в очереди. Это удобно и для жителей небольших населённых пунктов, где нет нотариусов или по каким-то причинам доступ к ним ограничен. Также можно проконсультироваться со специалистами по общим вопросам подачи заявки.

Стоимость услуги зависит от количества страниц или переходов на сайте, которые нужно зафиксировать. Подробнее на странице услуги на сайте REG.RU.

«Всё больше процессов в жизни человека переходят в онлайн, и вместе с тем всё больше спорных ситуаций появляется. Мы хотим сделать их урегулирование удобнее, поэтому запустили услугу нотариального заверения сайтов. У нас накопилась большая практика судов и работы с нотариусами по спорам в Сети. Эти компетенции помогли при запуске услуги и подборе наиболее квалифицированных нотариусов»‎, — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

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