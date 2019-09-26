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Хостинг-провайдер REG.RU построит ЦОД в Москве

Интернет Хостинг и домены

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU построит собственный ЦОД в Москве. Его введут в эксплуатацию летом 2020 года.

REG.RU — крупнейший хостинг-провайдер России по количеству размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ (данные StatOnline.ru). Продуктовая линейка компании включает решения для самых разных пользователей: от виртуального хостинга до выделенных серверов и облачных вычислений на GPU. Сейчас основные мощности REG.RU располагаются в арендованных машинных залах крупнейших ЦОД. Но интенсивное развитие компании за последние несколько лет и рост серверного парка в 2018 году стали поводом задуматься о покупке или строительстве собственного дата-центра для дополнительных мощностей под новые услуги.

После нескольких месяцев анализа рынка и поиска подходящей площадки был приобретён недостроенный ЦОД компании Relcom Data. Сейчас объект находится в стадии проектирования. По оценкам REG.RU, строительство закончится летом 2020 года. На базе собственного дата-центра REG.RU планирует развивать направление инфраструктурных сервисов. Новый ЦОД будет вмещать до 250 серверных стоек.

«Покупка объекта на ранней стадии строительства — отличное решение. Все подготовительные работы уже выполнены: выделены электрические мощности, получено разрешение на строительство. Однако у нас есть полная свобода в выборе проекта и технологических решений. Запуск собственного ЦОД позволит REG.RU усилить позиции на рынке хостинг-услуг. При этом мы не планируем сдавать ЦОД в аренду третьим лицам, а будем развивать на его базе новые услуги компании и расширять их спектр», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.

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