IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU

RIPE NCC объявила об окончательном распределении последнего блока адресов IPv4. Организация продолжит работу только с возвращаемыми адресами. Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет топ по количеству IPv4-адресов среди ведущих участников индустрии хостинг-услуг и регистрации доменов.

Специалисты REG.RU провели исследование объёмов IP-адресов, используемых ведущими российскими регистраторами доменов и хостинг-провайдерами. Данные собраны с использованием системных утилит и RADb (публичный реестр информации о маршрутизации сетей).

Данные ведущих регистраторов доменных имен по количеству собственных IP-адресов

Данные ведущих хостинг-провайдеров по количеству собственных IP-адресов

Компания REG.RU занимает лидерские позиции в двух списках: первое место среди регистраторов доменов и второе место в рейтинге хостинг-провайдеров — всего 132096 IP-адресов.

Хостинг-провайдерам требуется намного больше IP-адресов, чем регистраторам доменов, поскольку это инфраструктурная основа для оказания услуг. Регистраторам же IP-адреса нужны только для внутренних нужд. Поэтому очевидно, что больше всего адресов имеют хостинг-провайдеры либо регистраторы, которые также оказывают хостинг-услуги.

Исследование также показало, что ряд известных регистраторов и провайдеров не имеют собственного пула IP-адресов. Например, Regtime (Webnames), Salenames, Jino. Это значит, что они арендуют IP-адреса в рамках своей инфраструктуры.

В среднесрочной перспективе компании, которые не имеют собственных IP-адресов либо имеют небольшое их количество, продолжат существовать за счёт нишевой инфраструктуры, возможно, за счёт оригинальной маркетинговой политики. Однако охватить ряд клиентских групп они не смогут. Например, если для веб-студий и розничных клиентов наличие собственных IP-адресов у провайдера — не критичный фактор, то при обслуживании более крупных клиентов повышаются риски из-за зависимостей от других компаний, влияющих на инфраструктуру хостера.

Также маловероятно, что компании без собственного пула IP-адресов войдут в состав провайдеров первого эшелона и будут развивать свой бизнес, масштабируясь до собственных дата-центров, однако сохранить присутствие на рынке хостинг-услуг они вполне смогут. Изменить ситуацию можно будет только привлекая дополнительные большие инвестиции либо при серьёзных изменениях технологической конъюктуры интернет-отрасли.

RIPE NCC (один из пяти региональных интернет-регистраторов, распределяющих интернет-ресурсы, ответственный за европейский регион) объявила о распределении последнего блока IPv4-адресов. Теперь организация будет работать только с возвращаемыми блоками адресов. То есть компании, которые прекратили свою деятельность, закрылись или по другим причинам не нуждаются в IP-адресах, возвращают их, а RIPE, в свою очередь, распределяет между LIR — членами организации. Причём делается это в соответствии с их позицией в специальном списке ожидания. Значит ли это, что теперь получить и использовать IPv4 будет сложно?

Хотя о проблеме дефицита говорят давно, фактически его нет. Сегодня любая компания может купить адреса на специальных биржах: примерная стоимость — 20 долларов за один IP-адрес. Кроме того, крупные компании владеют инфраструктурными резервами. Но в будущем ситуация может измениться.

Однако, чтобы иметь техническую возможность использования IP-адресов, нужно стать LIR (членом RIPE NCC). Для этого необходимо подать заявление и оплатить разовый членский взнос в 2000 евро. Дальнейший ежегодный взнос составит 1400 евро.

На данный момент ключевая сложность повсеместного применения в России IPv6 — неготовность инфраструктуры Рунета.

«До тех пор, пока треть или даже половина трафика Google не перейдёт на IPv6, ждать сильных сдвигов не стоит. Затем корпорация может начать стимулировать переход на сайты с IPv6 за счёт, например, повышения в поисковой выдаче. Но даже если не будет форсирования ситуации со стороны Google, некоторые сегменты индустрии смогут оказать значительное влияние на эту динамику, например, IoT (интернет вещей)», — говорит Павел Арбузов, технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU давно поддерживает IPv6, и доля внедрения составляет 90% сети. Сегодня компания предоставляет клиентам одновременно IPv4- и IPv6-адрес. На виртуальном хостинге для доменов автоматически включается IPv4- и IPv6-адреса. На виртуальных и выделенных серверах клиенты сами решают, что использовать — IPv4, IPv6 или оба протокола одновременно.

Опыт REG.RU показывает, что владельцы виртуальных и выделенных серверов в основном используют только IPv4-адрес. Предоставлять клиентам только IPv6 с точки зрения хостинг-провайдера некорректно: в таком случае из-за неготовности большой доли инфраструктуры ресурс клиента будет недоступен примерно для 90% пользователей Рунета.

«Первоначально новость о дефиците IPv4 стала триггером к проведению собственного исследования. Стало интересно, что происходит на рынке и насколько мы сами соответствуем технологическим трендам. Кроме того, IP-адреса можно считать определённым активом компании. Надеемся, наше исследование будет полезно в разрезе отрасли: пока есть время, компании могут скорректировать стратегию работы, чтобы оставаться в ряду лидеров. Наша общая задача — двигать индустрию к массовому использованию IPv6, чтобы рост интернета продолжался», — говорит Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.