Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки

В России падает спрос на программистов, владеющих иностранными языками. Эксперты видят в этом следствие, в том числе ухода из страны иностранных компаний, заказывавших разработку софта у местных специалистов. При этом специалисты по продвижению ПО, понимающие не только русский язык, напротив, становятся все более ценными для российских работодателей.

Зубрить английский больше не нужно

В России наметилась тенденция на снижение спроса на разработчиков ПО, владеющих иностранными языками, сообщили CNews представители Ассоциации «Руссофт». По их словам, это стало следствием того, что в настоящее время Россия делит весь мир на «дружественные» и «недружественные» страны. Так совпало, что самые востребованные на планете в общем и в России в частности, языки родом, по большей части, из «недружественных» государств.

Вторая причина – это переориентация индустрии разработки ПО на российский рынок, утверждают представители «Руссофта». Однако стоит заметить, что все самые актуальные языки программирования – «англозависимые», то есть весь их синтаксис строится на словах, заимствованных из английского языка.

Исключений осталось немного

Согласно составленной «Руссофтом» статистике, снижение в России потребности в профильных технических специалистах со знанием иностранных языков коснулось почти всех языков, за некоторым исключением. Сильнее всех пострадали специалисты, способные читать, писать и говорить на английском – если в 2022 г. бизнесу нужно было 3,24% программистов с хорошим знанием английского (от совокупного штата всех опрошенных «Руссофтом» компаний), то годом позже этот показатель снизился почти на треть – до 2,39%.

Фото: Руссофт Динамика потребности компаний в знающих иностранные языки программистах

Дружба России и Китая, сопровождающаяся, тем не менее, антироссийскими санкциями китайских компаний Lenovo и Huawei, не сделала понимающих китайских программистов более востребованными. Наоборот – спрос на них упал почти в два раза – 0,3 до 0,18%.

В случае с немецким языком потребность в знающих его разработчиках ПО сократилась с более чем вдвое – 0,17 до 0,08%, в случае с арабским – 0,13 до 0,11%, с испанским – 0,18 до 0,8%. В целом языки «просели» с 4,1 до 2,9%.

Единственное исключение – французский язык. Обученные ему программисты, в целом, не особо нужны в России, но их требуемая доля в штате компаний за год не изменилась, оставшись на уровне 0,7%.

Кто в этом виноват

Опрошенные «Руссофтом» эксперты полагают, что в случае с английским языком внушительный обвал спроса на знающих его программистов – это следствие нынешних реалий российского рынка. После 24 февраля 2022 г. страну покинули сотни иностранных компаний, многие из которых заказывали разработку ПО российским программистам. «Возможно снижение интереса к английскому наблюдается в фирмах, традиционно занимавшихся разработкой по заказу зарубежных фирм», – сказал председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Где-то пусто, где-то густо

Знающие иностранные языки программисты все менее востребованы на российском рынке. В то же время специалисты по продвижению написанного этими программистами ПО, способные изъясняться не только на русском, напротив «растут в цене». Это касается маркетологов, менеджеров по продажам, а также сотрудников PR-служб с хорошим знанием одного или нескольких иностранных языков.

В этой сфере наблюдается рост интереса к знающим все без исключения иностранные языки. В лидерах – английский и арабский, но есть спрос и знатоков более экзотических в российских широтах языков – португальского, японского, корейского, итальянского и хинди.

Среди респондентов нашлись и те, кому нужны знатоки языков, на которых говорят в бывших советских республиках. Некоторых из них интересуют маркетологи и специалисты по продажам, говорящие на казахском и узбекском языках.

Фото: Руссофт В пиаре без иностранных языков никуда

Из всех компаний, участвовавших в опросе «Руссофта», 37,5% нуждаются как минимум в одном специалисте по продвижению ПО со знанием иностранного языка. В случае с техническими специалистами этот показатель составляет 37,1%.

Бизнес ищет пути решения

В настоящее время не все компании готовы изучать языки всех стран, на рынках которых они уже присутствуют или только планируют появиться. «Мы работаем на рынках Азии, Латинской Америки, в арабских странах и африканском регионе. И могу отметить, что в некоторых дружественных государствах местные партнеры и заказчики слабо владеют английским языком. Мы в свою очередь не готовы изучать язык каждой интересующей нас страны, к примеру, индонезийский. Даже несмотря на то, что Индонезия в числе приоритетных рынков для нас. Потому при продвижении российских решений на экспорт языковой барьер представляет серьезную проблему», – отметил генеральный директор ИБ-компании «Серчинформ» Сергей Ожегов.

Чтобы не тратить время специалистов на изучение десятков различных языков, на что могут уйти годы, Сергей Ожегов предлагает более простое решение – искать и нанимать местных специалистов, которые не только хорошо владеют английским и родным языком, но и его диалектами. «Они знают культурные особенности, менталитет, специфику бизнеса и делового этикета в регионе. Нанимая такого специалиста, российский вендор будет эффективнее выстраивать сотрудничество с иностранными интеграторами и заказчиками», – добавил Ожегов.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Некоторые компании вовсе не видят необходимости в поиске и найме программистов и маркетологов, владеющих иностранными языками – они всецело полагаются на современные информационные технологии, например, системами автоматического перевода. «Появление автоматизированных инструментов для перевода и адаптации контента сделало языковые навыки разработчиков менее необходимыми, – заявил Денис Синицын, руководитель отдела технического обучения персонала ИТ-компании «Аурига». – Современные системы могут легко перевести программную документацию, интерфейсы и сообщения на различные языки, что сокращает потребность в разработчиках, обладающих хорошим владением иностранными языками. Это позволяет компаниям сэкономить время и ресурсы, которые могут быть перенаправлены на другие задачи».

С Синициным не согласен технический директор CodeInside Влад Егоров. «Большинство наиболее актуальной литературы и документация представлена в оригинале на английском языке и только спустя какое-то время появляется локализованная версия, – отметил он. – Считаем важным, чтобы профильные специалисты владели языком, как минимум для того, чтобы вовремя применять актуальные знания и грамотно осуществлять разработку».