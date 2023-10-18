Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный

Российский частный бизнес изо всех сил держится за Windows и Office. У компаний нет ни одного стимула к переходу на российское или свободное ПО – все процессы давно отлажены, спец-ПО может не запуститься под новыми ОС, сотрудников придется переучивать, а это колоссальные затраты времени и денег. При этом антироссийские санкции Microsoft и ее уход из России их не пугают – они массово закупают лицензии в странах СНГ. Обычным потребителям российский или свободный софт тоже не нужен – они массово переходят на пиратские сборки Windows.

Зависимость от Windows

В России сложилась парадоксальная ситуация – Microsoft почти два года назад ввела санкции против россиян и с каждым разом усиливает давление на них, но те не торопятся сбежать от нее и продолжают пользоваться как Windows, так и Office. С потребительским сегментом все понятно – там бал правят пиратские сборки, но и компании тоже не спешат переходить на российское или хотя бы свободное ПО, пишет «Коммерсант».

При этом продажи лицензионных цифровых копий Windows за год рухнули почти на 80% – сейчас дистрибьюторы достают с дальних полок последние запасы, закупленные еще до 24 февраля 2022 г. Microsoft со своей стороны летом 2023 г. отказалась продлевать лицензии российским клиентам, но даже такие меры не работают – 80-90 частных компаний из 100 по-прежнему работают на Windows, утверждают собеседники издания на российском ИТ-рынке.

Столь высокие показатели не случайны – российские компании настолько не хотят переходить на российский софт и отказываться от привычной и удобной экосистемы Microsoft, что готовы идти на различные ухищрения. А поскольку российские власти, в отличие от белорусских, не позволяют бизнесу пользоваться пиратским ПО из недружественных стран, компании попросту закупают нужные им лицензии Windows и Office в странах СНГ через посредников.

Фото: Microsoft Windows - ОС, которой одни россияне пользуются годами, а другие - десятками лет

Следствие всего этого, а также разгул пиратства в потребительском сегменте – колоссальная доля Windows в России – 84,32% рынка настольных ОС (сентябрь 2023г, StatCounter). Суммарная доля Linux (основа большинства российских ОС) – менее 2%.

Цифры впечатляют

Чтобы понять, насколько российским компаниям не нужен российский или свободный софт, достаточно взглянуть на статистику по долям рынка. Как сообщил изданию архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» «Рексофт консалтинга» Александр Черный, в 2020 г., при общей оценке российского рынка офисного ПО в 38,8 млрд руб. лишь 7% его объема (в денежном эквиваленте) занимал отечественный софт. «На продукты импортного ПО – Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office – приходилось 77,5% рынка, на свободное ПО – 15,5%. Вряд ли что-то драматически изменилось на момент объявления Microsoft об уходе», – заявил он.

Разработчики отечественного ПО это подтверждают. В частности, генеральный директор компании «Мойофис» Павел Калякин сообщил CNews, что доля ПО Microsoft в различных отраслях экономики варьируется от 70 до 90%. «"Мойофис" и другие российские разработчики офисного ПО в совокупности занимают 16% рынка», – добавил он.

Схожие данные привели изданию представители компании ITentika. Согласно ее статистике, объемы клиентского ПО Microsoft в инфраструктуре ее заказчиков – в пределах 80%. «Если говорить про серверные ОС и виртуализацию, их можно оценить в 35-40%», – сказал изданию руководитель московского представительства ITentika Сергей Кузнецов.

Нет российского кнута, но есть американский пряник

Одна из основных причин, по которым российский частный бизнес почти не смотрит в сторону отечественных и свободных альтернатив ПО Microsoft – это отсутствие необходимости в импортозамещении. Требования государства по отказу от иностранного софта на частные компании не распространяются, в отличие от госведомств и компаний с госучастием, поэтому они не обязаны отказываться от привычных и, к тому же, оплаченных инструментов, заявил изданию соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый.

У частного бизнеса в принципе нет стимула к переходу на российские или свободные ОС и офисные пакеты – за десятилетия он адаптировал свою инфраструктуру именно под софт Microsoft, сотрудники компаний имеют опыт работы именно в этом ПО, и переход на альтернативы затребует немалых вложений, как финансовых, так и временных, утверждают источники издания. По их словам, переход на новый софт требует от работников новых компетенций (знаний и опыта в работе с таким ПО), что провоцирует в них «сопротивление инновациям».

Microsoft со своей стороны годами стремилась «подсадить» российский бизнес, а заодно и государственный сегмент на пару с бюджетным, на свои продукты. Например, нередки случаи, когда свой софт она отдает с большими скидками или вовсе бесплатно – осенью 2023 г. CNews писал, что Microsoft на полностью бесплатной основе продлевает лицензии своего корпоративного мессенджера Teams российским школам и вузам.

«Teams активно используют образовательные учреждения для дистанционной работы с учениками, студентами, абитуриентами и преподавательским составом. Соответственно, переход на российский аналог, даже если он куда более функциональный, потребует привыкания к новому интерфейсу и обучения работы с решением», – сообщил изданию Дмитрий Серый.

Фото: Microsoft Microsoft прилагает все усилия, чтобы россияне как можно дольше пользовались ее софтом

Не стоит забывать также, что компании нередко используют узкоспециализированный софт, который если и будет работать в отличных от Windows программных средах, что не всегда возможно, то далеко не факт, что стабильно и корректно. Это тоже влияет на приверженность российского бизнеса ПО Microsoft.

В потребительском сегменте причина, по которой россияне по-прежнему пользуются Windows, проста. Жители страны не видят смысла в трате времени на изучение чего-то нового после многих лет пользования ПО Microsoft, потому что его пиратскую, то есть бесплатную версию, можно скачать в течение нескольких минут и установить на свой домашний ПК. При этом избежать уголовной ответственности за это в нынешних российских реалиях не так уж сложно. Пиратские сборки Windows стали настолько популярны в России, что граждане почти перестали покупать ПК и ноутбуки, на которых предустановлена лицензионная копия этой ОС.

Россиян не обмануть

Согласно статистике, с финансовыми показателями у разработчиков российского ПО все в порядке – например, выручка компании «Русбитех-астра», развивающей ОС Astra Linux, по итогам 2022 г. подскочила в 2,5 раза год к году, составив 5,39 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,8 раза до 3 млрд руб.

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Компания «Базальт СПО», разработчик ОС семейства «Альт», в 2022 г. продемонстрировала 173- и 418-процентный рост выручки и прибыли соответственно, у компании «Ред софт (автор «Ред ОС») эти показатели выросли на 122 и 95%. Чистая прибыль ООО «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «Мойофис») составила 3,3 млрд руб. в 2022 г., показав 295,6-процентный рост за год.

Все это – результат повышенного спроса на российское ПО в госсегменте и компаниях с госучастием, потому что государство обязывает их переходить на такой софт в рамках импортозамещения. Но от частного бизнеса и тем более обычных потребителей такого едва ли можно будет дождаться, считают источники издания.

Не стоит забывать, что все современные российские ОС, в том числе и платные – это очередные дистрибутивы Linux. В России нет запрета на пользование свободным ПО, поэтому многим россиянам, вероятно, будет проще отказаться от Windows в пользу бесплатных версий Ubuntu или Linux Mint с развитым международным сообществом пользователей и разработчиков. «Обычные пользователи не готовы платить фактически за дистрибутивы Linux, которые при необходимости можно бесплатно и легально скачать в интернете», – сказал «Коммерсанту» технический директор CodeInside Владислав Егоров.