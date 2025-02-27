Получите все материалы CNews по ключевому слову
iTentika Айтентика
iTentika и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
|Галстян Арсен 6 4
|Мошков Артем 14 3
|Голанд Евгений 11 2
|Добкин Аркадий 77 2
|Краснов Михаил 84 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Инюшин Андрей 1 1
|Сизинцев Александр 9 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Коробицын Андрей 4 1
|Гузь Денис 1 1
|Рустамов Рустам 417 1
|Калякин Павел 66 1
|Ростовцев Александр 1 1
|Гроусов Александр 2 1
|Егоров Владислав 2 1
|Шарыпов Павел 1 1
|Зверева Яна 1 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Чиченин Александр 3 1
|Черный Александр 9 1
|Суховей Денис 10 1
|Никишева Елена 2 1
|Ермаков Валерий 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.