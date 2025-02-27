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iTentika Айтентика

iTentika - Айтентика


Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

 1
01.02.2024 Молодым ИТ-шникам в России недоплачивают. Их зарплаты сокращаются – все деньги присваивает руководство 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
20.09.2023 ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 1
25.05.2023 ITentika стала официальным партнером Doczilla 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

iTentika и организации, системы, технологии, персоны:

DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 3
Microsoft Corporation 24682 3
Ростелеком 9766 3
VK - Mail.ru Group 3459 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 11 2
DXC Technology - Computer Sciences 89 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 51 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 2
Ред Софт - Red Soft 729 2
Google LLC 11836 2
Oracle Corporation 6714 2
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
EPAM Vested Development 16 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
SAP SE 5289 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Schneider Electric 575 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
McKinsey & Company Int 250 1
Accenture plc 682 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Рексофт - Reksoft 419 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
KPMG 257 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Crayon. 19 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Oracle Consulting 18 1
Ventra - Вентра 32 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 7
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 5
Tashir Group - Ташир ГК 30 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Альфа-Банк 1778 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Фармстандарт АО 40 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Renault Groupe 159 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 47 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
Связной ГК 1372 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 117 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 109 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 9
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 2
Microsoft Windows 15738 2
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
Linux OS 10033 2
Microsoft Office 3758 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Sabre Sonic 4 1
JavaScript - JS - язык программирования 1200 1
C/C++ - Язык программирования 766 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Google Android 14079 1
Kaspersky OS 125 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Apple macOS 2075 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 37 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 8 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 118 1
Apple iOS 7852 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 66 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
StatCounter 398 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Microsoft Teams - MS Teams 551 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
React - JavaScript фреймворк 75 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 1
Python - высокоуровневый язык программирования 952 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
РЕЛЭКС - SoQoL 5 1
Галстян Арсен 6 4
Мошков Артем 14 3
Голанд Евгений 11 2
Добкин Аркадий 77 2
Краснов Михаил 84 2
Кузнецов Сергей 154 2
Инюшин Андрей 1 1
Сизинцев Александр 9 1
Буряков Кирилл 10 1
Боровиков Игорь 131 1
Коробицын Андрей 4 1
Гузь Денис 1 1
Рустамов Рустам 417 1
Калякин Павел 66 1
Ростовцев Александр 1 1
Гроусов Александр 2 1
Егоров Владислав 2 1
Шарыпов Павел 1 1
Зверева Яна 1 1
Серый Дмитрий 16 1
Чиченин Александр 3 1
Черный Александр 9 1
Суховей Денис 10 1
Никишева Елена 2 1
Ермаков Валерий 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 6
Беларусь - Белоруссия 5722 5
Украина 7635 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Армения - Республика 2296 1
Польша - Республика 1964 1
США - Нью-Йорк 3101 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Болгария - Республика 776 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Украина - Киев 1127 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 97 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Европа Восточная 3080 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Кипр - Республика 560 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 412 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 1
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