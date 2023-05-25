ITentika стала официальным партнером Doczilla

Российский разработчик ПО компания ITentika и компания-разработчик ИИ-продуктов в сфере LegalTech Doczilla подписали партнерское соглашение. Первым совместным проектом стала работа по автоматизации систем электронной подготовки документов внутри компании HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители ITentika.

Партнерство ITentika и Doczilla направлено на ускорение и упрощение процесса интеграции продуктов Doczilla с другими важными системами, уже работающими у заказчиков. Сотрудничество двух российских компаний-разработчиков позволит клиентам реализовывать свои потребности в области цифровой трансформации и автоматизации, включая автоматизацию производства, перевод инфраструктуры в облачное окружение, оптимизацию стоимости владения инфраструктурой и процессов работы с договорами и другими документами.

Михаил Краснов, старший управляющий директор ITentika: «Мы рассматриваем партнерство с Doczilla, как одно из первых в ряду стратегических партнерств для расширения нашей линейки сервисов. Совместно с командой Doczilla мы уже успешно внедрили новые процессы работы с документами и реализовали интеграцию корпоративных сервисов компании HeadHunter с сервисом Doczilla Pro. С нашими партнерами мы реализуем заказную разработку любого масштаба и сложности».

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Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla: «Doczilla рада сотрудничать с новым партнером — российским разработчиком программного обеспечения ITentika. Вместе мы можем предложить клиентам качественные и технологичные интеграции. Мы рады сотрудничеству компаний и с оптимизмом смотрим на результаты партнерства».