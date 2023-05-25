Разделы

Цифровизация
|

ITentika стала официальным партнером Doczilla

Российский разработчик ПО компания ITentika и компания-разработчик ИИ-продуктов в сфере LegalTech Doczilla подписали партнерское соглашение. Первым совместным проектом стала работа по автоматизации систем электронной подготовки документов внутри компании HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители ITentika.

Партнерство ITentika и Doczilla направлено на ускорение и упрощение процесса интеграции продуктов Doczilla с другими важными системами, уже работающими у заказчиков. Сотрудничество двух российских компаний-разработчиков позволит клиентам реализовывать свои потребности в области цифровой трансформации и автоматизации, включая автоматизацию производства, перевод инфраструктуры в облачное окружение, оптимизацию стоимости владения инфраструктурой и процессов работы с договорами и другими документами.

Михаил Краснов, старший управляющий директор ITentika: «Мы рассматриваем партнерство с Doczilla, как одно из первых в ряду стратегических партнерств для расширения нашей линейки сервисов. Совместно с командой Doczilla мы уже успешно внедрили новые процессы работы с документами и реализовали интеграцию корпоративных сервисов компании HeadHunter с сервисом Doczilla Pro. С нашими партнерами мы реализуем заказную разработку любого масштаба и сложности».

Как взять под контроль несколько платформ виртуализации
Импортонезависимость

Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla: «Doczilla рада сотрудничать с новым партнером — российским разработчиком программного обеспечения ITentika. Вместе мы можем предложить клиентам качественные и технологичные интеграции. Мы рады сотрудничеству компаний и с оптимизмом смотрим на результаты партнерства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности

Производитель электроники для авто и космоса остановил три завода из-за шифровальщика

Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в ритейл

«Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще