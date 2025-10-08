Разделы

N3.Group на базе своих активов создает ИТ-группу N3.Tech

N3.Group, инвестиционно-управляющая компания с более чем 20-летним опытом работы на технологическом рынке, объявляет о создании ИТ-группы N3.Tech («Энтри Тек») на базе части своих активов. В состав новой структуры войдут компании, специализирующиеся на разработке сложных цифровых решений для корпоративных клиентов и государства. Об этом CNews сообщили представители N3.Tech.

N3.Tech станет центром технологического роста и драйвером импортонезависимых решений для таких отраслей экономики, как транспорт, энергетика, агросектор, спорт и культура, образование, строительство и др. Компетенции участников группы охватывают полный спектр задач в сфере ИТ – от консалтинга и проектирования до разработки комплексных решений и высоконагруженных платформ, а также собственные продукты, включающие платформу управления проектами, аналитические системы и коммуникационные сервисы.

В состав N3.Tech вошли: «Нетрика» – компания по разработке отраслевых и региональных государственных информационных систем, в том числе в сфере транспорта, строительства и образования; ITentika (ранее DataArt) – инженерная команда с международным опытом проектирования и разработки высоконагруженных цифровых решений, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта; Digital-студия «Фанк.», специализирующаяся на дизайне и UX/UI-решениях в сфере культуры и спорта, на базе которой будет создано дизайн-студия N3.Tech.

«Создание ИТ-группы N3.Tech – это стратегический шаг. Объединив опыт трех компаний, мы формируем мощный центр цифровых компетенций, способный предложить государству и крупному бизнесу уникальный сплав консалтинга, высокой инженерной культуры, передового дизайна и UX/UI, оптимального использования инновационных технологий. Для клиентов это означает больше возможностей – умный подход и реализация комплексных проектов, более быстрое внедрение цифровых решений и повышение качества технологического сопровождения», – сказал Артем Мошков, основатель N3.Group и управляющий директор ИТ-группы N3.Tech.

К 2030 г. N3.Tech планирует кратный рост за счет сотрудничества в реализации цифровых стратегий корпораций и государственного сектора, а также развития продуктовой линейки.

