Зверева Яна


СОБЫТИЯ


08.12.2025 «Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зверева Яна и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 64 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 166 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 48 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 51 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1727 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7093 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 322 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5257 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 71 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26069 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2411 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 479 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 196 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 23 1
React JS - JavaScript фреймворк 112 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 63 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1132 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 858 1
Ростовцев Александр 1 1
Шарыпов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6936 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 1
