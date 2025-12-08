Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зверева Яна
СОБЫТИЯ
|08.12.2025
|«Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных 1
|16.01.2024
|ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
Зверева Яна и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 64 1
|N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика 166 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.