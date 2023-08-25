Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД

В России разработка приложений для работы с операционными системами Windows, Android, iOS, Mac OS, а также с СУБД MS SQL, Oracle и MySQL продолжает сокращаться, хотя и с разной скоростью. При этом растет разработка приложений для работы с отечественными операционными системами на базе Linux и с системой управления базами данных PostgreSQL. Претензии на популярность в ближайшем будущем начали предъявлять и полностью российские разработки системного ПО с уникальными характеристиками. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Опрос российских разработчиков ПО в рамках ежегодного исследования софтверной индустрии Ассоциации «Руссофт» показал, что, при оценке популярности операционных систем по затраченному времени на разработку решений и приложений для этих ОС, доля Windows сократилась с 28,2% в 2021 г. до 26,1% в 2022 г. Снижение хотя и незначительное за год, но оно служит продолжением тренда, начатого годом ранее, когда популярность разработки приложений для этой ОС обвалилась с 43% до 28%. К тому же, еще более увеличилось ее отставание от Linux Family.

Еще совсем недавно — в 2019-2020 г. — Windows лидировала с большим отрывом. Но по итогам 2022 г. она стала безнадежно отставать, в то время как этот показатель у Linux Family за то же время вырос с 49% до 61%.

Поскольку в 2020 г. формулировка вопроса касательно популярности ОС и СУБД изменилась, для того, чтобы увидеть динамику за 15 лет, приходится использовать еще один показатель оценки - доля опрошенных компаний, работающих с этими конкурирующими ОС (без оценки интенсивности разработки под конкретную ОС и без учета размера предприятий). И по этому показателю провал ОС Windows корпорации Microsoft в последние 10-15 лет также выглядит значительным. До 2012 г. 94-97% опрошенных компаний вели разработку приложений для работы с Windows. Сначала этот показатель снизился до 84-88%, в 2020-2022 гг. было зафиксировано еще одно снижение — до 74-79%. В 2023 г. он достиг рекордно низкого уровня — 68%, но, скорее всего, на этом падение не остановится.

Не исключено, что эпоха MS заканчивается, и во всех странах пользователям придется осваивать работу с операционными системами и офисными приложениями, которые будут устанавливаться на компьютеры вместо Windows, Word, Excel, Access и других программ из офисного пакета Microsoft. Уход этой компании из России негативно отразился на ее репутации, которая и прежде не была безупречной. Отказ от Windows был достаточно массовым даже в самих США (в основном, по экономическим причинам, поскольку использование ПК с ОС Linux не требует частой установки обновлений и может быть намного более продолжительным, чем с Windows).

Конечно, пользователи очень консервативны и побудить их перейти на другие операционные системы (даже лучшие по ряду главных параметров) непросто из-за приобретенной за многие годы привычки и необходимости потратить время на установку и освоение незнакомых для себя решений.

Тем не менее, процесс уже пошел, а Россия вместе с Китаем могут показать в ближайшие годы, как можно вполне успешно обходиться без решений компании Microsoft. Сначала полный переход произойдет в государственном секторе, потом — в значимых для экономики корпорациях, включая негосударственные, а за ними подтянется МСП и домашний пользователь, что сделает процесс замещения ее решений необратимым.

Уход Google и Apple из России отразился на показателях популярности используемых ими ОС по итогам 2022 г. Доли Android, iOS и Mac OS в общем объеме использования ОС в России снизились в 1,5-2 раза. При этом доля Mac OS не приблизилась к нулю только благодаря софтверным компаниям, работающим на экспорт.

Если относительно снижения популярности ОС Windows и Mac OS понятно, что они вытесняются Linux, то относительно альтернативы Android и iOS пока никакой ясности нет. Популярность ОС Tizen стала фактически нулевой. Показатели «Авроры», несмотря на то, что эту ОС продвигают в государственных корпорациях, также близки к нулю. Они не только не растут, но при опросе 2023 г. выявлено как сокращение числа ее упоминаний, так и уменьшение интенсивности разработки приложений для работы с ней. Никаких других ОС для мобильных устройств респонденты не указывали более одного раза. По-видимому, для внедряемой в государственных структурах ОС «Аврора» пока не создано достаточно приложений, а использование этой операционной системы осуществляется только для решения очень узкого круга задач.

В то же время, есть основания предполагать скорое изменение ситуации, потому что с весны 2022 г. на рынке появляются новые устройства с предустановленной ОС «Аврора». В марте 2022 г. стало известно, что российский доверенный мобильный телефон для конфиденциального общения Ayya T1, первоначально выпущенный с ОС Android, заработал под управлением отечественной ОС «Аврора». В марте 2023 г. компания «Аквариус» начала производить карманный персональный компьютер с этой ОС. В апреле 2023 г. стало известно, что компания F+ tech готовит к выпуску планшет и смартфон специально для использования в государственных органах власти. Эти защищенные устройства будут работать с предустановленной ОС «Аврора» и с офисным ПО «Мойофис».

Идет разработка и других отечественных ОС для мобильных устройств, но об их перспективах судить еще сложнее.

Например, в апреле 2023 г. стало известно о том, что производитель ИТ-оборудования Yadro занимается разработкой новой отечественной операционной системы (ОС) для потребительских мобильных устройств Kvadra. Она создается на базе открытого исходного кода Android (AOSP).

Впервые в 2023 г. в ответах респондентов появились ссылки на то, что они ведут разработку приложений для работы с созданной с нуля и полностью отечественной операционной системой KasperskyOS. Соответствующих упоминаний только два, но создатель этой системы — «Лаборатория Касперского» — создает условия для ее продвижения среди российских разработчиков. В начале 2023 г. стало известно, что компания разрабатывает маркетплейс приложений, который будет ориентирован на корпоративных заказчиков и, прежде всего, на промышленные предприятия.

KasperskyOS позволяет создавать кибериммунные решения, устойчивые к большинству типов кибератак. Это особенно важно для критической инфраструктуры и приложений с повышенными требованиями к информационной безопасности.

На успех примерно в том же сегмента рынка рассчитывает компания DZ Systems, которая в начале 2022 г. объявила о завершении работы по созданию операционной системы «Фантом». Эта ОС также создавалась с нуля и, как заявляют разработчики, имеет уникальные характеристики. Она должна заинтересовать организации, уделяющие особое внимание безопасности — предприятия ТЭК и оборонной промышленности, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), банки. Пока ни одна опрошенная компания не указала, что занимается разработкой приложений под «Фантом», но прежний успешный опыт DZ Systems позволяет компании рассчитывать на успех.

Сергей Кузнецов, директор московского представительства ITentika: «Я весьма скептически отношусь к "новым" операционным системам. Это довольно сложная система, которая дорабатывается годами, на колоссальном опыте большого количества пользователей. Опыт накапливается как снежный шар. Чем больше пользователей работают, тем лучше становится система, и меньше в ней ошибок. Я пока не вижу возможностей от наших «новых систем» получить такой объем пользовательского опыта при распространенности Linux Family систем. С СУБД дела обстоят лучше. Уже сейчас видно, что компании, которые были вынуждены перейти на импортонезависимые продукты, выбирают системы от «Сбера» и VK. Тесты показывают то, что эти системы могут конкурировать на рынке, а значит, учитывая общую ситуацию, они получат своих клиентов и доработают сами системы».

Провал СУБД от Microsoft и Oracle

Незабытое старое: восстановление бывшей в эксплуатации оргтехники набирает популярность техника

СУБД PostgreSQL не только сохранила свою первую позицию среди систем управления базами данных, но и резко увеличила отрыв от находящейся на втором месте MS SQL компании Microsoft. В результате, в 2022 г. компания Postgres Professional, которая занимается отечественной версией этой системы, заработала 4,39 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Разработка приложений для работы с MS SQL в 2022 г. сократилась по сравнению с 2021 г. в 1,7 раз, Oracle — в 2,7 раз, MySQL (еще одной системы, которую поддерживает Oracle) — в 1,5 раза. Судя по всему, по итогам 2023 г. показатели СУБД двух американских корпораций лучше не станут. Не исключено, что они начнут уступать отечественной СУБД ClickHouse, которую разработала компания «Яндекс». При этом стоит отметить, что эта СУБД получила право попасть в топ-6 только в 2022 г.

«Активное развитие рынка российских СУБД подчеркивает важность эффективного управления данными для заказчиков и значимость данного элемента в экосистеме всей ИТ-инфраструктуры. Не менее важно данные правильно защищать. Как разработчик системы предотвращения утечек информации из СУБД – «Крипто БД», можем сказать, что при выборе решения для организации совместимости мы обращаем вниманием на три фактора: наличие сертификата ФСТЭК, присутствие в реестре отечественного ПО Минцифры, наличие активных продаж. На данный момент привлекательным для нас выглядит решение от ГК «Астра» СУБД Тantor. Мы планируем начать в ближайшее время работы по организации совместимости», - сказал Денис Суховей, рассказал руководитель департамента развития технологий «Аладдин».

Несмотря на то, что круг особо востребованных систем управления базами данных сужается, в последние годы разрабатываются новые СУБД, которые требуются для решения принципиально новых задач, которых раньше просто не было. К этой работе подключились и российские компании. Еще в 2016 г. компания Mail.ru Group объявила о планах ворваться на рынок систем управления базами данных со своей СУБД с открытым исходным кодом Tarantool. Ее тестирование проходило на внутренних продуктах, но планировалось, что она будет распространяться (прежде всего, в качестве замены Oracle) как в России, так и за рубежом.

Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? Маркет

В сентябре 2020 г. холдинг Mail.ru Group объявил о планах вложения 300 млн руб. в развитие СУБД Tarantool и ее популяризацию во всем мире. Средства планировалось направить на повышение безопасности системы, на запуск англоязычной поддержки и на усиление международной команды разработчиков.

До 2021 г. включительно ни один респондент не упоминал Tarantool в числе СУБД, для работы с которой он создавал приложения. Первое упоминание Tarantool появилось в 2022 г.

Российская компания «РЕЛЭКС» в дополнение к безопасной, кроссплатформенной СУБД «Линтер Бастион» и базовой «Стандарт» с 2017 г. развивает собственную масштабируемую реляционную СУБД под названием SoQoL. По информации создателя системы, проведенные разработчиками тесты показывают значительное превосходство отечественного решения над PostgreSQL, Oracle и Microsoft SQL Server в производительности.

В апреле 2023 г. вышла облачная версия системы управления базами данных «Енисей», которая разработана российской компанией Equiron на основе CouchDB. Система спроектирована для применения в высоконагруженных системах реального времени и может хранить миллиарды документов, предоставляя широкий выбор инструментов для работы с такими объемами данных.

Компании, которые более всего известны своими популярными российскими версиями ОС на базе Linux, также подключились к работе над созданием отечественных СУБД. В апреле 2023 г. группа «Астра», развивающая ОС Astra Linux, зарегистрировала в реестре отечественного ПО собственную СУБД, использовав при создании нового продукта наработки своей «дочки» — российской Tantor Labs. Эта компания уже успела зарекомендовать себя в качестве разработчика собственной СУБД на основе открытого решения PostgreSQL и имеет несколько проектов с завершенным внедрением своей СУБД, хотя и была создана только в 2021 г.

В июне 2023 г. стало известно о создании компанией «Ред софт» системы управления базами данных (СУБД) для распределенного хранения пользовательских и бизнес-данных для веб-приложений и крупных систем с SQL-доступом. Продукт получил название «Ред квант». «Ред софт» является разработчиком популярной отечественной ОС, а также СУБД на базе Firebird.

«В процессе создания новых технологий критически важно прислушиваться к заказчику. На российском рынке уже есть лидеры практически по всем классам, включая операционные системы. Однако в процессе импортозамещения заказчику необходимы и сопутствующие инструменты, например, для централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Такое решение уже доступно. Оно позволяет переводить ИТ-инфраструктуру с иностранных программных продуктов постепенно, сохраняя ее функциональность путем создания гетерогенной средой, в рамках которой могут функционировать как популярные российские дистрибутивы ОС, так и MS Windows», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

В январе 2023 г. СУБД Jatoba, разработанная компанией «Газинформсервис» на основе PostgreSQL, успешно прошла оценку соответствия четвертому уровню доверия ФСТЭК. Сертификация в ФСТЭК позволяет ее применять, в частности, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории и на государственных информационных системах 1 класса защищенности.

Динамика появления новых решений российских производителей в области системного ПО создают предпосылки для полного вытеснения продуктов американских корпораций из российского рейтинга самых популярных ОС и СУБД.