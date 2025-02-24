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Иногда они возвращаются. Samsung резко начала вкладываться в рекламу в России, хотя давно сбежала из страны. Опрос

Samsung начала восстанавливать маркетинговую деятельность в России, хотя покинула страну в марте 2022 г., сделав это в числе первых. Она даже остановила свой завод, мощности которого теперь под арендой. Однако ее смартфоны по-прежнему в топе продаж в России, хотя с российского рынка телевизоров ее почти вытеснили.

Вернуться через три года

Корейская компания Samsung начала реанимировать свою маркетинговую активность в России, пишет «Коммерсант». Притом делает она это весьма стремительно – по итогам января и февраля 2025 г. вливания компании в маркетинг в России выросли на 30% год к году.

В целом количество рекламы Samsung в России за первые два месяца 2025 г. выросло на 10% в сравнении с ноябрем-декабрем 2024 г. Как отметили собеседники издания, основная рекламная активность Samsung проходит через оператора связи МТС, у которого есть собственная розничная сеть по продаже электроники и аксессуаров.

Samsung – одна из первых иностранных компаний, сбежавших из России. Строившая свой бизнес в стране с 1990-х годов, она моментально свернула все в начале марта 2022 г., а через несколько дней нанесла новый удар, остановив свой завод по производству техники в Калужcкой области. Он работал с 2008 г.

Без комментариев

Как пишет «Коммерсант», Samsung не раскрывает информацию о причинах и целях наращивания рекламной активности в стране, от которой компания отвернулась без малого три года назад. Она даже хотела перезапустить свой завод в Калужской области, чтобы он выпускал технику исключительно на экспорт.

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Samsung
Samsung ищет пути возвращения в Россию. Но ждут ли ее россияне - большой вопрос

В настоящее время вся техника Samsung, включая планшеты и смартфоны, поставляется в Россию по параллельному импорту. Это негативно влияет на ее стоимость, к тому же гарантийные обязательства отныне лежат не на Samsung, а непосредственно на ритейлерах.

В МТС тоже отказались от комментариев по поводу внезапного роста вливаний Samsung в маркетинг в России, сообщил «Коммерсант».

По словам собеседника издания среди крупных поставщиков электроники, Samsung ведет свою маркетинговую деятельность в России при помощи партнеров в странах СНГ. «Компания начала активнее вводить в России скидки для покупателей, компенсировать рассрочку и увеличила распространение программы трейд-ин», – сказал он.

Источник издания иностранных вендоров смартфонов отметил , что «перспективы роста в России у Samsung есть, он известен у покупателей, товар поставляется, а за счет ценовых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж».

Санкции – хорошо, но деньги – лучше

Южная Корея – одна из множества технологически развитых стран, которые поддержали антироссийские санкции. В начале 2022 г. из страны одна за одной ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техники и электроники Samsung и LG.

Теперь же, спустя три года, в Сети все чаще появляется информация о намерении корейских фирм вновь вернуться в Россию. В частности, в середине февраля 2025 г. корейское издание Yonhap опубликовало заметку, что LG, Samsung и Hyundai, а также несколько других брендов из Южной Кореи, рассматривают возможность возобновления работы на территории России.

Хороша ложка к обеду

За три года российский автомобильный рынок почти полностью подмяли под себя китайские бренды. Аналогичная ситуация происходит и на рынке техники.

Как сообщал CNews, в 2024 г. на российском рынке телевизоров было шесть основных игроков, если судить по их долям в натуральном выражении. На первом месте – компания Haier (14%), за ней следует Xiaomi (10%). Замыкает тройку лидеров Сбербанк с долей 6%, выпустивший свои первые телевизоры в марте 2022 г. Сравнимую со Сбербанком долю рынка удерживает TCL из Китая. Samsung же скатилась на пятое место с долей 5% – такой же, как у китайской Hisense.

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Цифровизация

Что касается рынка смартфонов, то в 2024 г. в топ брендов в количественном выражении вошли Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung и Xiaomi (статистика «М.Видео-Эльдорадо»).


Геннадий Ефремов

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