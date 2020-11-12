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Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Citrix Systems, Inc. представила два новых решения для обеспечения безопасности рабочих мест, которые защищают доступ и приложения, где бы ни находился сотрудник.

Два новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и оправдать инвестиции в технологии информационной безопасности.

Citrix Secure Internet Access – глобальный комплексный облачный сервис, который отвечает требованиям современных предприятий к безопасности. Система включает в себя веб-шлюз безопасности, межсетевой экран следующего поколения, брокер безопасного облачного доступа CASB, DLP, песочницу и ИИ-систему обнаружения атак.

Citrix Secure Workspace Access – решение без применения VPN, которое обеспечивает доступ с нулевым доверием к корпоративным веб- и SaaS-приложениям с управляемых и персональных устройств.

«Сейчас организациям приходится нелегко: в динамичной корпоративной среде они используют решения, которые были созданы для защиты статичных периметров. Нужен совершенно иной подход», — говорит Джон Грэди (John Grady), аналитик кибербезопасности в независимой исследовательской фирме ESG. — Повысить безопасность, производительность и эффективность компаниям помогут решения, которые обеспечивают централизованное управление и распределенное применение во всей среде».

При разработке соответствующих предложений Citrix начинает с цифрового рабочего пространства и использует подход, ориентированный на приложения. В едином решении компания объединила сеть SD-WAN и полный облачный стек безопасности, интегрированный с технологией Zero Trust Network Access с поддержкой идентификации (Zero Trust Network Access). Таким образом, организации смогут безопасно доставлять облачные и интернет-приложения с высокой производительностью и надежностью в различных рабочих средах.

Решения, дополненные технологией Citrix SD-WAN, можно приобрести и использовать как вместе, так и самостоятельно. Они бесшовно интегрируются с инфраструктурой SD-WAN сторонних организаций, что позволяет компаниям максимально защитить свои инвестиции.

«Современным предприятиям нужен интеллектуальный подход к обеспечению безопасности рабочих мест на основе модели нулевого доверия, который позволит защищать пользователей без вмешательства в рабочий процесс, — говорит Фермин Серна (Fermin Serna), директор Citrix по информационной безопасности. — Именно для этого и предназначены наши решения для обеспечения безопасности цифровых рабочих мест».

Эти слова подтверждает недавний совместный опрос, который Pulse и Citrix провели среди топ-менеджеров в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 97% респондентов назвали условия труда работников основным фактором, определяющим стратегию безопасности, при этом 75% заявили, что стараются различными методами их улучшать.

Подход Citrix к обеспечению безопасности предлагает компаниям существенные преимущества: повышение безопасности и производительности благодаря доступу с нулевым доверием ко всем облачным и интернет-приложениям и цифровым рабочим местам, использование машинного обучения и искусственного интеллекта для оперативного получения информации о действиях пользователей и автоматического предотвращения кибератак. При этом функционирование цифровых рабочих мест для сотрудников остается стабильным.

Выявление характерных инцидентов безопасности, атипичной активности и нарушений политик с применением экспертных методов и подробного анализа всего трафика и поведения пользователей. Повсеместная защита от всех угроз (задействуя более 100 точек присутствия под управлением более 10 интеллектуальных систем по предотвращению угроз).

Полный охват всех популярных облачных и SaaS-функций, устройств и операционных систем. Обеспечение постоянно высокой производительности приложений независимо от доступности сети благодаря встроенным технологиям SD-WAN, оптимизации приложений и пирингу с тысячами сервисов SaaS.

«Мы все больше используем публичное облако (IaaS, SaaS, размещаемые приложения). Нам необходимы безопасные и надежные каналы доступа, которые обеспечат стабильное обслуживание пользователей, — сказал Шрирам Ситараман (Sriram Sitaraman), главный директор Synopsys по информационным технологиям. — С Citrix Workspace мы стали уходить от традиционных VPN и теперь предлагаем работникам и партнерам безопасный доступ к инфраструктурам с нулевым доверием вне зависимости от типа устройства. Мы используем единую панель управления и обеспечиваем сотрудникам прекрасные условия труда».

Citrix создает безопасную унифицированную технологию для организации цифровых рабочих мест, которая помогает обеспечить надежные и комфортные условия труда для максимально эффективной работы в любом месте.



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