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На свалку отправлена технология, 10 лет кормившая Intel. Пытаясь с нее слезть, Intel отстала от AMD

Intel прекратила массовое производство последних процессоров для десктоп, выпускавшихся по норме 14 нм. Чипы Comet Lake 10 поколения,появившиеся на рынке еще летом 2019 г., покинули конвейер – вероятно, навсегда. Теперь Intel выпускает CPU исключительно по техпроцессу Intel 7 – «усовершенствованным» 10 нм.

Последние 14-нанометровые чипы Intel сняты с производства

Корпорация Intel объявила о прекращении массового производства последних процессоров для настольных персональных компьютеров, выпускавшихся по топологии 14 нм на протяжении последних 10 лет. Об этом сообщил портал Videocardz.

С производства снята линейка процессоров Intel 10 поколения под кодовым названием Comet Lake, которая была запущена во второй половине 2020 г. В числе моделей, навсегда покидающих конвейер, непредназначенные для разгона (без литеры “K” в маркировке) CPU Core i3-10100F/10105/10300/10305, Core i5-10400F/10500/10600, чипы начального уровня Pentium Gold и Celeron, а также «базовые» решения для рабочих станций, такие как Xeon W-1250.

K-версии Intel Core 10 поколения были сняты с производства еще в конце 2023 г. Поддержка настольных CPU семейства Rocket Lake была прекращена в конце февраля 2024 г. Таким образом, эру десктопных процессоров Intel, произведенных по норме 14 нм, можно считать официально завершенной.

Трудности перехода от 14 нм к 10 нм

Технологический процесс 14 нм Intel был представлен в уже далеком 2014 г., а массовый выпуск СPU в соответствии с ним стартовал в I квартале 2015 г. Компания по полной эксплуатировала эту технологию на протяжении целого десятилетия, несмотря на, что более современные 10-нанометровые нормы она сумела освоить к августу 2019 г. Переход с 14 нм на 10 нм оказался для Intel крайне непростой задачей и в процессе американский чипмейкер успел ощутимо отстать от своего основного конкурента – AMD. Пока Intel «покоряла» 10 нанометров и осуществляла реорганизацию производственного подразделения, его главный конкурент – компания AMD – успешно освоила нормы техпроцесса 7 нм. Intel также пришлось изменить подход к именованию собственных технологических процессов, дабы «привести их в соответствие с принятыми в отрасли», что некоторые специалисты сочли маркетинговой уловкой. Так, 10-нанометровый процесс Enhanced SuperFin был переименован в Intel 7, который до сих пор используется компанией в производстве CPU, в том числе наиболее передовые чипы Core 14 поколения (Raptor Lake).

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Intel
Intel избавляется от последних 14-нанометровых процессоров для десктопов

14-нанометровые Xeon Scalable второго поколения для серверов (Cascade Lake) также формально покинули рынок в октябре 2023 г.

Недавний флагман тоже больше не нужен

Intel также анонсировала скорое снятие с производства гораздо более «свежих» процессоров – Core i9-12900KS. Это не значит, что флагманский десктопный чип 12 поколения исчезнет из продаж одномоментно. Intel успела сформировать определенный запас микросхем данного типа и продолжит отгрузку соответствующей продукции ритейлерам и дистрибьюторам при наличии спроса. В январе 2025 г. компания перестанет принимать новые заказы, а к июлю 2025 г. продажи этого CPU будут прекращены (исключая «осевшие» в ритейле и нераспроданные экземпляры).

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Intel
Полный перечень снятых с производства десктопных процессоров Intel 10 поколения (Comet Lake)

Intel Core i9-12900KS является самым производительным настольным процессором семейства Alder Lake – с 16 ядрами, работающими на частоте до 5,5 ГГц. Intel вывела данный CPU на рынок в I квартале 2022 г., чуть более чем два года назад.

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цифровизация

Однако уже в IV квартале 2022 г. в продажу поступила новая линейка чипов Raptor Lake (13 поколение), в которую впоследствии вошли модели i7-13700K и i9-13900K. Первая практически не отличалась от i9-12900KS по заявленным характеристикам, при этом на старте отпускалась по значительно более низкой цене ($409 против $739). Core i9-13900K также оказался более доступным ($589 на старте) и привлекательным в сравнении i9-12900KS для потребителя с точки зрения параметров – с 24 ядрами (вдвое больше энергоэффективных E-ядер по сравнению с моделью 12 поколения) и максимальной тактовой частотой на уровне 5,8 ГГц.

Затем Intel вывела на рынок «наследника» i9-12900KS – i9-13900KS, также с 24 ядрами и еще более высокой тактовой частотой – 6 ГГц. Таким образом, флагман 12 поколения десктопных процессоров Intel фактически стал лишним в линейке актуальных CPU, уступая более современным моделям едва ли не по всем критериям, что, вероятно, и подтолкнуло производителя к снятию его с конвейера.

Дмитрий Степанов

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