На свалку отправлена технология, 10 лет кормившая Intel. Пытаясь с нее слезть, Intel отстала от AMD

Последние 14-нанометровые чипы Intel сняты с производства

Корпорация Intel объявила о прекращении массового производства последних процессоров для настольных персональных компьютеров, выпускавшихся по топологии 14 нм на протяжении последних 10 лет. Об этом сообщил портал Videocardz.

С производства снята линейка процессоров Intel 10 поколения под кодовым названием Comet Lake, которая была запущена во второй половине 2020 г. В числе моделей, навсегда покидающих конвейер, непредназначенные для разгона (без литеры “K” в маркировке) CPU Core i3-10100F/10105/10300/10305, Core i5-10400F/10500/10600, чипы начального уровня Pentium Gold и Celeron, а также «базовые» решения для рабочих станций, такие как Xeon W-1250.

K-версии Intel Core 10 поколения были сняты с производства еще в конце 2023 г. Поддержка настольных CPU семейства Rocket Lake была прекращена в конце февраля 2024 г. Таким образом, эру десктопных процессоров Intel, произведенных по норме 14 нм, можно считать официально завершенной.

Трудности перехода от 14 нм к 10 нм

Технологический процесс 14 нм Intel был представлен в уже далеком 2014 г., а массовый выпуск СPU в соответствии с ним стартовал в I квартале 2015 г. Компания по полной эксплуатировала эту технологию на протяжении целого десятилетия, несмотря на, что более современные 10-нанометровые нормы она сумела освоить к августу 2019 г. Переход с 14 нм на 10 нм оказался для Intel крайне непростой задачей и в процессе американский чипмейкер успел ощутимо отстать от своего основного конкурента – AMD. Пока Intel «покоряла» 10 нанометров и осуществляла реорганизацию производственного подразделения, его главный конкурент – компания AMD – успешно освоила нормы техпроцесса 7 нм. Intel также пришлось изменить подход к именованию собственных технологических процессов, дабы «привести их в соответствие с принятыми в отрасли», что некоторые специалисты сочли маркетинговой уловкой. Так, 10-нанометровый процесс Enhanced SuperFin был переименован в Intel 7, который до сих пор используется компанией в производстве CPU, в том числе наиболее передовые чипы Core 14 поколения (Raptor Lake).

Intel Intel избавляется от последних 14-нанометровых процессоров для десктопов

14-нанометровые Xeon Scalable второго поколения для серверов (Cascade Lake) также формально покинули рынок в октябре 2023 г.

Недавний флагман тоже больше не нужен

Intel также анонсировала скорое снятие с производства гораздо более «свежих» процессоров – Core i9-12900KS. Это не значит, что флагманский десктопный чип 12 поколения исчезнет из продаж одномоментно. Intel успела сформировать определенный запас микросхем данного типа и продолжит отгрузку соответствующей продукции ритейлерам и дистрибьюторам при наличии спроса. В январе 2025 г. компания перестанет принимать новые заказы, а к июлю 2025 г. продажи этого CPU будут прекращены (исключая «осевшие» в ритейле и нераспроданные экземпляры).

Intel Core i9-12900KS является самым производительным настольным процессором семейства Alder Lake – с 16 ядрами, работающими на частоте до 5,5 ГГц. Intel вывела данный CPU на рынок в I квартале 2022 г., чуть более чем два года назад.

Однако уже в IV квартале 2022 г. в продажу поступила новая линейка чипов Raptor Lake (13 поколение), в которую впоследствии вошли модели i7-13700K и i9-13900K. Первая практически не отличалась от i9-12900KS по заявленным характеристикам, при этом на старте отпускалась по значительно более низкой цене ($409 против $739). Core i9-13900K также оказался более доступным ($589 на старте) и привлекательным в сравнении i9-12900KS для потребителя с точки зрения параметров – с 24 ядрами (вдвое больше энергоэффективных E-ядер по сравнению с моделью 12 поколения) и максимальной тактовой частотой на уровне 5,8 ГГц.

Затем Intel вывела на рынок «наследника» i9-12900KS – i9-13900KS, также с 24 ядрами и еще более высокой тактовой частотой – 6 ГГц. Таким образом, флагман 12 поколения десктопных процессоров Intel фактически стал лишним в линейке актуальных CPU, уступая более современным моделям едва ли не по всем критериям, что, вероятно, и подтолкнуло производителя к снятию его с конвейера.