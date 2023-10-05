Технология, годами кормившая Intel, отправлена на свалку. Она принесла компании миллиарды долларов и позорное отставание от AMD

Intel прекратила массовое производство последних процессоров, выпускавшихся по топологии 14 нм. Серверные Xeon Scalable второго поколения, дебютировавшие еще в апреле 2019 г., покинули конвейер. Теперь Intel выпускает только 10-нанометровые чипы, а ее прямой конкурент, AMD – 5-нанометровые.

Прощание со старым техпроцессом

Компания Intel оставила в прошлом техпроцесс 14 нм, на котором выпускала свои процессоры на протяжении почти 10 лет. Как пишет Tom’s Hardware, Intel сняла с производства серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения, относящиеся к семейству Cascade Lake и выпущенные в 2019 г., и это последние 14-нанометровые CPU, которые она выпускала массово – линейка настольных чипов Rocket Lake с архитектурой Skylake, эксплуатировавшая этот техпроцесс, покинула конвейер в марте 2023 г.

Intel толком не объяснила, что вынудило ее пойти на этот шаг и оставить в прошлом Xeon Scalable второго поколения, но, вероятно, дело в том, что они окончательно морально устарели. Увидевшие свет почти пять лет назад, они продержались в производстве и продаже на удивление долго, несмотря на древнюю по современным меркам топологию 14 нм – даже сама Intel давно реализует гораздо более современные чипы Xeon Scalable Sapphire Rapids с техпроцессом 10 нм, а AMD и вовсе активно осваивает 5-нанометровые нормы.

Второму поколению Xeon Scalable пришлось очень нелегко. Как бы Intel ни рекламировала их, AMD постоянно мешала ей, потому что в том же 2019 г., почти одновременно с новинками Intel, AMD показала свои серверные чипы EPYC Rome, внутри которых находилось до 64 ядер и 128 потоков. Они были мощнее, и энергоэффективнее в сравнении с Xeon Scalable второй итерации, что стало возможным благодаря техпроцессу 7 нм. К тому же ядер и потоков у чипов Intel было меньше – максимум 56 и 112 соответственно. Также на стороне процессоров AMD была более низкая цена.

Провальная линейка Intel

Градус удивления от того, что Intel почти пять лет выпускала серверные CPU Xeon Scalable второго поколения, растет на фоне того, что сама по себе линейка оказалась не очень востребованной среди потребителей. Они видели, что конкурирующие чипы AMD лучше во всем, в том числе и по цене, и не спешили переплачивать за логотип Intel.

Фото: Intel Казалось бы, Intel, наконец, порвала с прошлым. Однако 10 нм - это далеко не будущее и даже не настоящее

В результате уже в январе 2020 г. Intel объявила одновременно о сокращении линейки своих новых серверных процессоров и об удешевлении оставшихся моделей. Серия лишилась сразу семи базовых чипов, спрос на которые был совсем никудышным с точки зрения Intel.

Разница между старой ценой и новой в ряде случаев была почти 50-процентной, а иногда и вовсе пересекала эту отметку. Например, процессор Xeon Gold 6240 подешевел с первоначальных $10342 до $5448, а Xeon Gold 5215 – с $9119 до $4224. И все это – менее чем за год с момента релиза линейки, состоявшегося в апреле 2019 г.

Архиважная технология для Intel

Техпроцесс 14 нм был представлен в 2014 г., а массовый выпуск соответствующих процессоров Intel начала в I квартале 2015 г. Таким образом, она по полной эксплуатировала эту технологию неполные девять лет, несмотря на, что более современные 10-нанометровые нормы она освоила в августе 2019 г.

Сейчас 10 нм – это самый современный техпроцесс, имеющийся в распоряжении Intel. Она производит чипы сама, полагаясь на мощности собственных заводов, тогда как у AMD своих фабрик нет. За счет этого она экономит на инвестициях в производство, отдавая задачу по выпуску процессоров на аутсорс, точнее, тайваньской компании TSMC. Это мировой лидер в своей области, освоивший уже 3-нанометровую технологию и приближающийся к 2 нм, что и позволяет AMD быстрее Intel переходить на новые техпроцессы.

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Однако Intel явно очень не хотела отказываться от 14 нм, поскольку эта технология долгие годы была для нее своего рода «дойной коровой», которая приносила ей миллиарды долларов выручки. В конце 2020 г. об этом открыто заявил теперь уже бывший гендиректор Intel Роберт Свон (Robert Swan), ввергнувший компанию в глубочайшую финансовую пропасть. Ирония здесь в том, что до того, как возглавить Intel, он был ее финансовым директором. Сейчас Intel управляет ее ветеран, инженер Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), и компания постепенно встает с колен, хотя без неудач она тоже не обходится.

Роберт Свон говорил, что 14-нанометровый техпроцесс давно окупился и приносит Intel одну лишь прибыль. Именно в связи с этим Intel не торопилась полностью переходить на 10 нм, потому что это повлекло бы за собой гигантские инвестиции, то есть расходы в модернизацию производства. Как показала практика, в итоге переход на 10 нм с момента первого запуска конвейера и до отказа от 14 нм занял у Intel более четырех лет.