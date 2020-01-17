Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль

Изменения в линейке Xeon Scalable

Intel прекращает продажи серверных процессоров Xeon Scalable серии M семейства Cascade Lake. Одновременно с этим чипмейкер радикально снижает цены на Xeon серии L того же поколения. Как отмечает портал Anandtech, это решение, по всей видимости, связано с непопулярностью данной продукции у клиентов – системных интеграторов.

Серверные процессоры Intel Xeon в наименовании могут содержать индексы M, L или не содержать вовсе. Такая маркировка используются для обозначения максимального объема оперативной памяти, поддерживаемого чипом. Так, чипы M-версии способны работать с 2 ТБ ОЗУ, образцы с литерой L поддерживают до 4,5 ТБ, а процессоры без дополнительных индексов (стандартные) ограничены 1,5 ТБ. По остальным характеристикам в рамках одной модели изделия практически полностью идентичны.

Однако же разница в объеме поддерживаемой оперативной памяти существенно сказывается на цене продукта. Раньше процессоры Xeon M (Cascade Lake) продавались с наценкой относительно стандартной версии в размере около $3 тыс., а Xeon L – $8 тыс.

Изменение цен на различные модели Xeon Scalable второго поколения

Теперь семь чипов с индексом M будут выведены из продажи, а их место займут «старшие» L, цена которых снизится примерно на $5 тыс. К примеру, 28-ядерный Xeon Platinum 8280L подешевеет с почти $18 тыс. до $13 тыс.

Причины изменений

Главной причиной, по которой Intel решил избавиться от линейки с поддержкой среднего (M) объема памяти, издание Anandtech называет ее невостребованность среди клиентов: они, как правило, предпочитают либо базовые версии с 1,5 ТБ без переплаты, либо L-версии с поддержкой 4,5 ТБ.

При выборе последней опции на фоне необходимости также приобретать дорогостоящую память Intel Optane, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами процессора, переплата в $8 тыс. уже не кажется клиентам такой уж и существенной.

В самом Intel изменения объясняют желанием «упростить портфель процессоров Intel Xeon Scalable Platform и дать рынку больше преимуществ».



Процессоры Xeon Scalable второго поколения

Процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения были анонсированы в апреле 2019 г. Они получили аппаратную оптимизацию под более чем 50 типов рабочих нагрузок, включая интегрированный модуль Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) для ускорения задач машинного обучения средствами ИИ, а также улучшенную поддержку «постоянной» памяти Intel Optane DC.

Процессоры серии Xeon Platinum 8200 получили до 28 вычислительных ядер и поддержку двух-, четырех и восьмипроцессорных стоечных конфигураций. Для этих чипов также характерно наличие интегрированных средств аппаратного ускорения задач ИИ.

Новые чипы Intel Xeon и постоянная память Intel Optane DC

Чипы серии Xeon Gold 6200 оптимизированы для больших сетевых нагрузок, при этом часть из них поддерживает технологию Intel Speed Select. Чипы выпускаются в версиях до 24 вычислительных ядер.

Серия Xeon Gold 5200 также ориентирована на сетевые нагрузки и будет доступна в версиях с числом вычислительных ядер до 18. Чипы серии Intel Xeon Silver 4200 с числом ядер до 12 обладают очень низким энергопотреблением (TDP 70 Вт), встроенным ускорением ИИ, поддерживают технологии Turbo Boost и Hyper-Threading.

Снижение цен на Skylake-X

Это не первый случай, когда сравнительно новые процессоры Intel внезапно дешевеют. В октябре 2019 г. CNews сообщал о намерениях Intel снизить цены на процессоры Core i9 Skylake-X Refresh, выпущенные в 2018 г. Они являются предшественниками представленных в октябре 2019 г. Cascade Lake-X, которые удивили пользователей рекордно низкой ценой, в результате чего Skylake-X оказались в два раза дороже новинок.

Так, цена флагманского чипа — 18-ядерного Core i9-10908XE с тактовой частотой 3 ГГц — была заявлена на уровне $979. Для сравнения: флагманский 18-ядерный Core i9-9980XE предыдущего поколения на момент выпуска предлагался по цене $1990, и даже год спустя на сайте Intel на него стояла цена «от $1699».