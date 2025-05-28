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Softline FabricaONE.AI Фабрика ПО


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 На пороге революция в мире процессоров. Их начнут делать из стекла 1
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 3
23.05.2025 ГК Softline объявляет об окончательном формировании кластера «Фабрика ПО» и назначении Максима Тадевосяна на должность генерального директора новой структуры 7

Публикаций - 3, упоминаний - 11

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 2
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 2
Softline - Develonica - Девелоника 136 2
Softline - Софтлайн 2981 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 265 2
IPG Photonics 19 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 7 1
Samsung Electronics 10378 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 942 1
Азбука-Аттикус 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3901 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21203 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 73 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8083 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6482 1
FreePik 1141 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2999 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1645 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1621 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2569 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 389 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7642 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5596 1
GizChina - Издание 79 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 91 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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