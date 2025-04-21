QP8.CMS — система управления контентом для разработки и дальнейшего управления web/интранет проектами, структуризации и систематизации потоков внутрикорпоративной и внешней информации, организации online-сервисов и бизнес-процессов в Сети, оптимизации расходов на поддержку (клиентских или собственных).