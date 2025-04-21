QP8.ProductCatalog используется в телекоммуникационных компаниях. Тарифы и услуги в телекоме имеют сложную структуру, готовые пакеты, зависимости от региона, зависимости от других продуктов. Модуль с высокодоступным API на основе Elasticsearch обеспечивает требуемые скорость ответа и надежность.