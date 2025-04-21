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Quantum Art QP8.ProductCatalog
QP8.ProductCatalog используется в телекоммуникационных компаниях. Тарифы и услуги в телекоме имеют сложную структуру, готовые пакеты, зависимости от региона, зависимости от других продуктов. Модуль с высокодоступным API на основе Elasticsearch обеспечивает требуемые скорость ответа и надежность.
|21.04.2025
|«Квантум Арт» подтвердила совместимость своих решений с российской СУБД Postgres Pro 1
Quantum Art и организации, системы, технологии, персоны:
|Quantum Art - Квантум Арт 9 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
|Quantum Art - QP8.CMS 1 1
|Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 141 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
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