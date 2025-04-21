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Quantum Art QP8.ProductCatalog


QP8.ProductCatalog  используется в телекоммуникационных компаниях. Тарифы и услуги в телекоме имеют сложную структуру, готовые пакеты, зависимости от региона, зависимости от других продуктов.   Модуль с высокодоступным API на основе Elasticsearch обеспечивает требуемые скорость ответа и надежность.


21.04.2025 «Квантум Арт» подтвердила совместимость своих решений с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Quantum Art и организации, системы, технологии, персоны:

Quantum Art - Квантум Арт 9 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 771 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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