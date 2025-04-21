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«Квантум Арт» подтвердила совместимость своих решений с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Квантум Арт» объявляют о совместимости продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise (версии 17) и решений QP8.CMS и QP8.ProductCatalog. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Совместимость с СУБД Postgres Pro позволяет «Квантум Арт» предоставлять своим клиентам решение, обеспечивающее производительность и масштабируемость, полностью соответствующее требованиям регуляторов в области импортозамещения и информационной безопасности, что особенно важно для работы с государственными заказчиками и реализации крупных проектов с высокой нагрузкой.

QP8.CMS — система управления контентом для разработки и дальнейшего управления web/интранет проектами, структуризации и систематизации потоков внутрикорпоративной и внешней информации, организации online-сервисов и бизнес-процессов в Сети, оптимизации расходов на поддержку (клиентских или собственных).

QP8.ProductCatalog используется в телекоммуникационных компаниях. Тарифы и услуги в телекоме имеют сложную структуру, готовые пакеты, зависимости от региона, зависимости от других продуктов. Продуктовый каталог поддерживает любую сложность данных. Модуль с высокодоступным API на основе Elasticsearch обеспечивает требуемые скорость ответа и надежность.

Для унификации взаимодействия с другими системами был разработан модуль с API, которое соответствует международному отраслевому стандарту, созданному международной ассоциацией TM Forum. Разработанное API соответствует спецификации TMF620 Product Catalog Management API.

Обе системы зарегистрированы в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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