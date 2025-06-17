Разделы

Бизнес
|

SL Soft объединила продукты с искусственным интеллектом в направление SL Soft AI

Компания SL Soft (входит в кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) сформировала на базе собственных продуктов с искусственным интеллектом единое направление SL Soft AI. В новую структуру вошли подразделения, разрабатывающие технологии интеллектуальной обработки неструктурированной информации, распознавания и обработки документов, автоматизации коммуникаций и роботизации бизнес-процессов.

Решения SL Soft AI на базе искусственного интеллекта автоматизируют полный цикл работы с информацией, что критически важно для крупных компаний любой индустрии. Так продукты SL Soft AI: преобразуют хаос в порядок: эффективно работают с неструктурированными данными (письма, договоры, чертежи, регламенты, обращения), доля которых в компаниях часто достигает 80%. Ручная обработка таких материалов – это высокие затраты, задержки и риски ошибок; автоматизируют процессы: переносят данные в учетные системы, проводят сверки, генерируют отчёты и запускают связанные бизнес-процессы; обрабатывают любые данные: автоматически распознают и анализируют документы, изображения, голосовые обращения, извлекая ключевую информацию и смысл.

Эти решения легко интегрируются в работу различных департаментов крупной компании – от юридического, финансового и службы поддержки до производственных подразделений и ИТ. Независимо от отрасли компании (финансы, ритейл, производство, логистика и др.), внедрение продуктов SL Soft AI дает значимые бизнес-результаты: существенная экономия ресурсов: Резкое сокращение трудозатрат на рутинные операции; повышение скорости и качества: Ускорение обработки данных, принятия решений и выполнения задач при снижении количества ошибок; рост эффективности: Оптимизация ключевых бизнес-процессов за счет их глубокой автоматизации; управление рисками: Снижение операционных и репутационных рисков, связанных с «человеческим фактором».

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей
Безопасность

По словам руководителя направления SL Soft AI Павла Борченко, ИИ становится партнером сотрудников, усиливая их экспертизу и освобождая от повторяющихся задач.

«Сейчас искусственный интеллект – фундамент автоматизации бизнес-процессов и управления данными для корпоративных клиентов. Объединяя существующие платформы и передовые ИИ-технологии в направление SL Soft AI мы предлагаем клиентам решения, которые работают в комплексе: распознают документы, запускают процедуры, проверяют информацию. Таким образом SL Soft AI позволяет сотрудникам заказчиков оперативно находить нужные сведения, принимать обоснованные решения, быть продуктивнее. Рабочие процессы становятся проще, быстрее и точнее, растет общая производительность компании, снижаются операционные издержки», — сказал Павел Борченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще