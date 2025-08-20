Разделы

Обновление «Цитрос Цифровой Платформы» от SL Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline): больше гибкости, безопасности и удобства

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) обновила «Цитрос Цифровую Платформу» до версии 3.4. В ней появились новые функции, делающие работу пользователей с системой комфортнее, а также оптимизированы процессы администрирования и настройки, поэтому сопровождение системы стало проще. Развитие собственного портфеля продуктов – приоритет стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В новой версии добавлена полноценная поддержка совмещения должностей одним сотрудником как в рамках организации, так и в нескольких компаниях холдинга. Это позволяет более гибко управлять полномочиями и назначать задачи на конкретные штатные позиции работников, что улучшает управляемость и прозрачность процессов в сложных корпоративных структурах.

Улучшена работа с машиночитаемыми доверенностями (МЧД): появилась возможность загружать доверенности контрагентов к документам, подписанным несколькими сторонами, и автоматически формировать печатную форму визуализации МЧД для удобства пользователей.

Модернизирован сервис интеллектуальной классификации и маршрутизации документов: теперь можно настраивать, какие именно вложения документа подлежат интеллектуальной обработке (например, одним документом считается договор, состоящий из отдельных файлов – непосредственно договора, приложений и протокола разногласий). Это повышает гибкость применения механизма и точность выполнения автоматической классификации. Также добавлены дополнительные уведомления пользователей о ходе обработки.

Для повышения безопасности и снижения рисков несанкционированного доступа реализована функция автоматического завершения сессии при длительном бездействии пользователя. Время простоя настраивается в соответствии с корпоративной политикой безопасности.

Добавлен новый инструмент для управления прикладными конфигурациями. Он позволяет формировать версионируемые модули из кастомных настроек и переносить их между тестовой и продуктивной средами без пересборки и перезапуска системы. Это значительно упрощает сопровождение и развитие решений на базе «Цитрос Цифровой Платформы» без привлечения вендора или партнеров.

Кроме того, теперь администраторы могут просматривать сведения о параметрах лицензии «Цитрос» и получать автоматические напоминания о приближении срока ее окончания — это помогает заказчикам своевременно планировать обновление и продление лицензий.

«Мы последовательно развиваем “Цитрос Цифровую Платформу”, опираясь на реальные потребности наших заказчиков. Обновление 3.4 делает систему шире по функциональности и возможностям использования ИИ-сервисов, безопаснее и удобнее как для конечных пользователей, так и для ИТ-администраторов», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

