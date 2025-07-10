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JHICC Fujian Jinhua Integrated Circuit


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 1
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников 1
28.05.2018 Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

JHICC и организации, системы, технологии, персоны:

UMC - United Microelectronics Corporation 320 3
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 11 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 340 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1518 2
China Wafer Technology 3 1
Micron Wafer Company 2 1
Samsung Electronics 10406 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 439 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Hagens Berman 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 488 1
NAND flash memory - флеш-память 628 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9624 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8145 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3351 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28404 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2710 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4323 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1364 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 881 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 497 1
Statista 242 1
Berman Steve - Берман Стив 5 1
Wang Lifu - Ванг Лифу 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17623 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 2
США - Калифорния 4688 1
Индия - Bharat 5576 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Китай - Тайвань 4066 1
Китай - Пекин - Beijing 1015 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Китай - Шанхай 793 1
Сингапур - Республика 1877 1
Япония 13396 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3700 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1835 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7136 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16860 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 523 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1776 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3447 1
Tom’s Hardware 452 1
South China Morning Post 66 1
DRAMeXchange 41 1
TrendForce 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
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