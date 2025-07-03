Вышел новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ компании SL Soft FabricaONE.AI

В новой версии бизнес-платформы Polymatica ЕРМ (компании SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) реализовано сразу несколько полезных пользовательских функций: ускорение работы благодаря переходу на колоночное хранение данных, оптимизация работы в реестре пользовательских задач, англоязычный интерфейс платформы и др. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Polymatica EPM – это бизнес-платформа для автоматизации процессов планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она позволяет решать задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

Ключевые обновления бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Переход на колоночное хранение данных. В расчетном «движке» бизнес-платформы Polymatica ЕРМ произведен переход к колоночному типу хранения данных. Это кратно ускорило работу с многомерными моделями – произошла оптимизация расчетных показателей (колонок) с помощью «пакетной» обработки данных.

Оптимизация работы с задачами. Появился реестр запущенных процессов (регламентов), в котором владелец конкретного процесса может видеть все задачи и их статусы, взаимодействовать с ответственными сотрудниками. Также теперь пользователи могут массово работать с задачами – менять статус сразу нескольких из них. Еще в платформе была пересмотрена и доработана статусная схема для задач пользователей – появились новые типы задач, например, на ввод данных и контроль исполнения.

Фильтр данных при интеграции – возможность дополнительно отфильтровать данные в источнике перед запуском процесса импорта. Например, благодаря этой функциональности пользователь может создавать выборку из данных большой витрины.

Развитие «движка» SDK для написания расчетных моделей – появилась функциональность для расчета процесса аллокации. Гибкая адаптация расчетов под работу с неаддитивными показателями – например, расчет средневзвешенной цены.

Возможность брендирования стартовой страницы платформы – оформление интерфейса в корпоративных цветах клиента с добавлением лого доступно только в рамках проекта внедрения.

Мультиязычность – появилась англоязычная версия интерфейса платформы. Также есть возможность добавления любого языка в рамках проекта внедрения.

Исправление технических ошибок, что позволило стабилизировать и ускорить работу бизнес-платформы Polymatica ЕРМ.

«Новая функциональность бизнес-платформы Polymatica EPM – это очередной большой шаг в развитии продукта. Для этого мы регулярно анализируем как отечественный, так и международный рынки систем класса ЕРМ, ориентируемся только на лидеров. Уверен, что новые возможности облегчат работу с продуктом и ускорят автоматизацию бизнес-процессов внутри компаний-заказчиков», — отметил Александр Шашев, руководитель проектно-аналитического центра EPM-решений Polymatica компании SL Soft.