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Bell Integrator разработала платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финорганизациями

Компания Bell Integrator (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) создала собственную платформу для организации информационного взаимодействия между российскими и зарубежными финансовыми организациями. Новый продукт дает возможность предоставления услуги сервис-бюро банкам-респондентам с использованием сервиса ДБО для кредитных организаций.

Платформа обеспечивает безопасный обмен информацией между отечественными и иностранными финансовыми организациями и является фактически аналогом системы SWIFT. Любой банк, выступающий агентом Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС БР), может подключить это готовое решение буквально за пару месяцев и в кратчайшие сроки начать оказывать услуги по передаче финансовой информации другим организациям и клиентам.

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Преимущества платформы от Bell Integrator: поддержка облачной электронной подписи (ОЭП) – финансовые сообщения в электронном виде можно подписывать дистанционно. Решение обеспечивает полную юридическую защиту документов – защиту от подделки и целостности информации с использованием двухфакторной аутентификации при подписании ОЭП с помощью myDSS. Создавать новые ОЭП и проверять действующие можно мгновенно — эти функции работают в автоматическом режиме; поддержка формата SWIFT FIN (MT, MX) – эффективный и безопасный обмен международными финансовыми сообщениями; безопасность финансовых операций благодаря использованию современных методов шифрования для защиты данных на каждом этапе. В качестве дополнительного уровня безопасности для доступа в СПФС и подписания финансовых сообщений применяется многофакторная аутентификация; долговременное и надежное хранение информации с резервным копированием благодаря использованию собственных мощностей ЦОД – возможность сохранения истории операций за длительный период, защита от действий мошенников; ведение полноценного лога всех действий системы и пользователей; постоянное развитие и обновление собственной командой разработчиков, что позволяет повышать эффективность, безопасность и масштабируемость финансовых операций, расширять функциональность сервиса и улучшать пользовательский интерфейс.

«Новая разработка Bell Integrator – коробочное решение с множеством функций, которое закрывает большинство задач финансовых организаций в области обмена информацией между собой. Наш продукт на 99% отвечает любым запросам потенциальных заказчиков. Для начала использования сервиса потребуется только интегрировать его в ландшафт конкретного банка. Уникальность платформы – мощная система защиты, с которой можно быть уверенным в безопасности финансовых операций и надежном хранении данных», – отметил Андрей Эзрохи, заместитель генерального директора компании Bell Integrator.

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