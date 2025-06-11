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Эзрохи Андрей


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Bell Integrator разработала платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финорганизациями 1
15.01.2016 «БМВ Банк» перешел на новую технологию сопровождения АБС — RS-ID 1
09.04.2013 Банк «Ренессанс Кредит» покинул глава департамента ИТ 1
25.03.2013 Топ-менеджер «Сбербанк-Технологий» вышла в «Ренессанс Кредит» 1
19.02.2013 «Сбербанк» продолжает терять ИТ-руководителей. Новое увольнение 1
05.10.2012 Из «Ренессанс Кредит» неожиданно ушла вице-президент по ИТ 1
20.07.2012 Корпоративный портал банка: новые требования 1
19.07.2012 Власти США предостерегают банки от ИТ-аутсорсинга 1
24.04.2012 ИТ в банках: от поддержки бизнеса к венчурному инвестированию 1
18.04.2012 Ренессанс Кредит: Мы перестали платить за людей и начали платить за сервис 1
29.02.2012 ИТ-аутсорсинг для банка: детали превыше всего 1
02.11.2011 Электронное правительство перестало быть «химерой» 1
22.08.2011 СОА в "Ренессанс Кредит": кредитному конвейеру 5 лет 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Эзрохи Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 4
Neoflex - Неофлекс 236 3
ФОРС - Центр разработки 653 3
Meta Platforms - Facebook 4469 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
HP Inc. 5719 2
Oracle Corporation 6763 2
Samsung Electronics 10388 1
SAP SE 5339 1
Microsoft Corporation 24877 1
Apple Inc 12290 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Xerox 1144 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 662 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 728 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
BMW Group 459 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Русский стандарт Банк 454 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
СтарБанк - StarBank 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
Федеральное казначейство России 1820 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2635 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4301 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 694 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1699 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 312 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 963 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 771 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 32 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2639 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1111 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 162 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4183 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 3
Microsoft Office 3828 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5467 1
Apple iPhone 6 4863 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Щенникова Жанна 13 5
Архипова Мария 21 3
Орловский Виктор 390 2
Степанов Антон 69 2
Семушина Вера 5 2
Чехонин Антон 65 1
Сыкулев Андрей 84 1
Кулик Вадим 188 1
Новодворский Алексей 109 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Логинова Елена 6 1
Калинин Денис 70 1
Дробышевский Михаил 53 1
Макеев Алексей 19 1
Михайлов Алексей 81 1
Мазуров Александр 10 1
Галкин Андрей 19 1
Гусев Владимир 24 1
Ланина Ирина 18 1
Стаханов Евгений 21 1
Мушаков Игорь 36 1
Жебенев Константин 5 1
Пустозеров Евгений 3 1
Вихров Сергей 8 1
Терехин Юрий 4 1
Левченко Алексей 10 1
Кабалко Кирилл 1 1
Ильвовский Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 1
Япония 13379 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Германия - Федеративная Республика 12792 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Украина 7676 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 950 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 335 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 2
Аренда 2501 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 2
Аудит - аудиторский услуги 2830 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 448 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1279 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4147 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 157 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1969 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 521 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 713 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 1
Reference - Референс 187 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1215 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 79 1
Gartner - Гартнер 3575 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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