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Эзрохи Андрей
УПОМИНАНИЯ
Эзрохи Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
|Щенникова Жанна 13 5
|Архипова Мария 21 3
|Орловский Виктор 390 2
|Степанов Антон 69 2
|Семушина Вера 5 2
|Чехонин Антон 65 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Кулик Вадим 188 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Логинова Елена 6 1
|Калинин Денис 70 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Макеев Алексей 19 1
|Михайлов Алексей 81 1
|Мазуров Александр 10 1
|Галкин Андрей 19 1
|Гусев Владимир 24 1
|Ланина Ирина 18 1
|Стаханов Евгений 21 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Жебенев Константин 5 1
|Пустозеров Евгений 3 1
|Вихров Сергей 8 1
|Терехин Юрий 4 1
|Левченко Алексей 10 1
|Кабалко Кирилл 1 1
|Ильвовский Алексей 2 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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