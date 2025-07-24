Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить импортонезависимую и надежную ИТ-архитектуру. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты компаний-разработчиков подтвердили корректную установку и работу всех ключевых компонентов ROBIN на ОС «МСВСфера» 9. Официальный сертификат совместимости гарантирует стабильную интеграцию и соблюдение требований безопасности.

ОС «МСВСфера» — российская альтернатива зарубежным ОС на базе Linux уровня Enterprise, а также пользовательским ОС Windows и macOS. Она совместима со многими российскими программными продуктами и обеспечивает работу базовых приложений (офисный пакет, почтовый клиент, веб-браузер), что отвечает задачам импортозамещения.

ROBIN — российская платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA), ИИ-компонентов и технологии OCR. Платформа помогает компаниям избавляться от рутинных задач, повышать эффективность и снижать затраты.

Оба продукта входят в Единый реестр ПО Минцифры и могут использоваться для работы в государственных и корпоративных организациях с повышенными требованиями безопасности. Это позволит клиентам строить надежную ИТ-инфраструктуру и создавать полнофункциональные цифровые рабочие места независимо от зарубежных платформ и ПО.

«Подтверждение совместимости ROBIN с ОС “МСВСфера” — важный этап на пути создания полностью российской экосистемы для автоматизации процессов в госсекторе и высокозащищенных средах. Мы видим растущий спрос на такие решения и продолжаем расширять перечень совместимого ПО», — сказал Павел Борченко, управляющий директор кластера SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI.

«Мы стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было максимально удобно использовать ОС “МСВСфера”. Совместимость с ROBIN — возможность для организаций реализовывать цифровую трансформацию полностью на базе российских технологий», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».