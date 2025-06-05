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Барон Вадим
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|SL Soft представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант» 1
|27.07.2015
|InfoWatch и «Гарант» выпустили интегрированное решение «Гарант Security Edition» 1
Барон Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2994 1
|InfoWatch - Инфовотч 1045 1
|Dropbox 503 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1885 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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