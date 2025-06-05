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Барон Вадим


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 SL Soft представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант» 1
27.07.2015 InfoWatch и «Гарант» выпустили интегрированное решение «Гарант Security Edition» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Барон Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2994 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Dropbox 503 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 890 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1618 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7030 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 220 1
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 475 1
Бугаева Олеся 2 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1885 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7963 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2569 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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