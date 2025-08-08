SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM

Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспроизводит данные, их структуру и бизнес-логику, которые заложены в финансовой модели. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Несмотря на развитие специализированных решений, Microsoft Excel – все еще популярный инструмент для планирования и бюджетирования среди корпоративных пользователей. Исторически, ведя планирование в Excel, компании накапливают файлы со сложной структурой и формулами, перенос которых в более совершенное ПО становится отдельной задачей. Бизнес-платформа Polymatica EPM повторяет логику работы Excel, но при этом является автоматизированной и многопользовательской средой для работы. Чтобы решить задачу быстрого и корректного переноса данных, специалисты Polymatica EPM разработали автоматизированный инструмент миграции на базе LLM.

Особенность данного решения заключается в методологии, то есть объяснении порядка действий для LLM. Она выполняет свою работу в несколько этапов. Первый — это анализ финансовой модели: данных, их структуры и бизнес-логики. Второй – это создание объектов на платформе с использованием открытого API Polymatica EPM. Задачи, связанные с миграцией, выполняются полностью в автоматическом режиме.

«Мы рады представить технологию быстрой миграции на базе LLM, которая существенно упрощает перенос данных и снижает порог входа для клиентов, ранее не использующих в работе системы класса EPM. Перед реализацией этой идеи наша команда провела R&D, по итогам которого выяснилось, что на отечественном рынке аналога такой функциональности еще нет. Гордимся быть первыми», – отметил Григорий Андреев, директор по продуктовой стратегии Polymatica, компания SL Soft FabricaONE.AI.