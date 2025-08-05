Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Sl Soft FabricaONE.AI Омегальянс Enterchain Planmatic
Planmatic — это специализированное решение для оперативного производственного планирования, разработанное компанией Enterchain FabricaONE.AI на основе опыта построения процессов интегрированного планирования на предприятиях Российской Федерации. Решение адаптировано под потребности производственных компаний разных отраслей: металлургии, химии, пищевой и фармацевтической промышленности, FMCG, бумажного производства и других.
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Решение Enterchain FabricaONE.AI Planmatic включено в реестр российского ПО 2
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 28 1
|Softline - Софтлайн 3072 1
|Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 6 1
|Шматалюк Антон 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376577, в очереди разбора - 746208.
Создано именных указателей - 180003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.