Planmatic — это специализированное решение для оперативного производственного планирования, разработанное компанией Enterchain FabricaONE.AI на основе  опыта построения процессов интегрированного планирования на предприятиях Российской Федерации. Решение адаптировано под потребности производственных компаний разных отраслей: металлургии, химии, пищевой и фармацевтической промышленности, FMCG, бумажного производства и других.

 

 

05.08.2025 Решение Enterchain FabricaONE.AI Planmatic включено в реестр российского ПО 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 28 1
Softline - Софтлайн 3072 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 6 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 131 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25283 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 829 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15955 1
Шматалюк Антон 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5098 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2117 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9530 1
