Севрюков Владимир
|18.12.2024
|SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ 1
|25.01.2021
|«Казатомпром» совместно с SAS внедрил интегрированную систему планирования 1
Севрюков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
|SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
|SAS Institute 971 1
|Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
|Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
|Казахстан - Республика 5526 1
|Уран - планета Солнечной системы 543 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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