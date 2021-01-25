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«Казатомпром» совместно с SAS внедрил интегрированную систему планирования

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

В рамках cтратегии развития Республики Казахстан до 2050 г. руководство «Казатомпрома» приняло решение оптимизировать свою операционную деятельность с помощью прогрессивных цифровых технологий. Компания заинтересована в том, чтобы более результативно и согласованно распределять ресурсы, найти способы оптимизации расходов и производственных затрат, улучшить показатели достижения целей и повысить эффективность дочерних предприятий.

В частности, чтобы формировать бизнес-планы с различными сценариями развития компании в кратчайшие сроки с минимальной погрешностью, «Казатомпрому» нужен был инструмент, который бы учитывал все факторы, влияющие на стратегическое развитие компании, в том числе макроэкономические показатели, внешнюю ситуацию, инфляцию, курсы валют, спрос на уран и другие.

Готовых решений или примеров других компаний, которые успешно справились с этими масштабными задачами, не было ни в Казахстане, ни в мире. Поэтому создание интегрированной системы планирования (ИСП) подразумевало индивидуальный подход и разработку инновационных решений, учитывающих особенности бизнеса компании. Проект доверили давнему партнеру – компании SAS, обладающей необходимой экспертизой и опытом в разработке и внедрении такого масштаба программных решений и аналитических систем.

На первом этапе проекта система внедрялась на четырех добычных предприятиях. Здесь главным вызовом было создать модель, которая учтет данные, процедуры и особенности процессов разных подразделений – от маркетинга до финансов, и оценить качество планирования при таком подходе.

После реализации первого этапа, благодаря ИСП, были получены следующие результаты: формирование согласованных целевых показателей работы компании на год и более; создание оптимальной производственной программы и целевого бизнес-плана; возможность проводить сценарный анализ комплексной производственно-финансовой модели предприятия; возможность анализировать фактические данные и проводить сценарный анализ дальнейших действий на этапе выполнения плана.

Внедрение ИСП в деятельность «Казатомпрома» дало следующие результаты: сократились сроки консолидации бизнес-планов с 10 дней до одного дня; повысилась точность составления бизнес-планов за счет интеграции с действующими учетными системами компании; минимизированы корректировки вручную; планирование производственных программ на среднесрочный период осуществляется более детально.

Оценив эффективность внедренного решения, руководство «Казатомпрома» решило тиражировать систему еще на два дочерних предприятия. А вызовы, возникшие на первом этапе, помогли усовершенствовать существующие модули ИСП. В 2021 г. «Казатомпром» рассчитывает продолжить ее тиражирование на своих предприятиях путем совершенствования заложенной функциональности системы.

«Главная цель внедрения ИСП – улучшение качества бизнес-планирования как на отдельных предприятиях, так и на уровне консолидированных показателей «Казатомпрома», с применением сценарной версионности, учитывающей различные макроэкономические условия развития бизнеса. В среднесрочной перспективе мы видим этот уникальный инструмент применяющимся на всех добычных предприятиях группы компании», – сказала главный директор по экономике и финансам «Казатомпрома» Камила Сыздыкова.

«Это действительно уникальный масштабный проект, аналогов которому в мире нет. Работа над ним стала достойным вызовом для лучших сотрудников SAS, и мы очень гордимся, что удалось реализовать интегрированную систему планирования на одном из крупнейших и значимых предприятий Казахстана», – сказал Владимир Севрюков, директор портфеля проектов «SAS Россия/СНГ».

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