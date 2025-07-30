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Горбуля Михаил
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica 1
Горбуля Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 27 1
|Softline - Polymatica - Полиматика 181 1
|Softline - Софтлайн 3071 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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