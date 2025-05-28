На пороге революция в мире процессоров. Их начнут делать из стекла

Samsung начнет применять стекло производстве чипов, притом вовсе не в качестве эксперимента. Она собирается массово выпускать стеклянные процессоры. Пока неизвестно, как переход на новый материал отразится на их надежности.

Процессор из стекла

Компания Samsung Electronics решилась на кардинальные изменения способа производства чипов. Как пишет портал Gizchina, корейский вендор намерен заменить кремний, который был основой микросхем даже не годы – десятилетия, стеклом в центральном компоненте упаковки чипов. Реализовать план Samsung собирается к 2028 г.

По данным Gizchina, новшество Samsung может улучшить ряд ключевых характеристик будущих процессоров. Первое будет выгодно самой Samsung – отказ от чистого кремния в пользу стекла (в составе которого, впрочем, немалую часть составляет кремний), может снизить расходы на производство микросхем. Samsung, напомним, имеет собственные фабрики по выпуску полупроводников.

Второе изменение коснется непосредственно пользователей. Переход на стекло в процессоре может повысить итоговую производительность чипов, считают эксперты портала.

Что не так с кремнием

При производстве чипов промежуточные слои соединяют различные компоненты чипа. Они особенно важны в 2,5D-упаковке. Этот процесс объединяет высокоскоростную память (HBM) с графическими процессорами (GPU). До сих пор в качестве материала для этих промежуточных слоев использовался кремний.

FreePik Samsung может сильно изменить индустрию производства процессоров

Однако в данном случае кремний – это слабое звено, поскольку сам по себе это довольно дорогой и не самый универсальный в производстве материал, пишет Gizchina. Стекло, к которому присматривается Samsung, довольно много преимуществ – оно как минимум более дешево, а процесс его производства заметно проще.

Также стекло позволит создавать более тонкие промежуточные слои. Но также оно гораздо лучше переносит тепло и меньше расширяется при нагреве, а современные процессоры, несмотря на постоянное уменьшение техпроцесса, очень любят сильно греться во время работы. Переход на стекло позволит повысить надежность чипов при повышении температуры.

Что задумала Samsung

Samsung намерена пересмотреть процесс производства стекла для своих нужд. По данным портала, большинство предприятий нарезают довольно крупные листы стекла размерами около 510х515 мм, но Samsung понадобятся не листы, а небольшие стеклянные блоки. Их размер не превысит 100х100 мм. Этот меньший размер может быть более адаптируемым и привести к лучшим результатам производства.

Переход на стекло может стать первым гигантским изменением в производстве чипов, считают аналитики GizChina. По мере развития ИИ растет потребность в более совершенных и быстрых чипах. Стеклянные промежуточные слои, возможно, могли бы удовлетворить эту потребность и при этом не повлечь за собой сильный рост стоимости готовых процессоров.

Однако в ближайшие годы Samsung будет выпускать процессоры для себя и клиентов по старым технологиям. Пока нельзя спрогнозировать, как быстро она откажется от кремния в пользу стекла, и заинтересует ли новая технология производства кого-либо из ее клиентов.

В настоящее время в арсенале Samsung есть все современные техпроцессы, вплоть до 3 нм, как у тайваньской TSMC. Более того, эту топологию освоили пока только эти две компании.

Но Samsung в значительной степени отстает от TSMC по количеству крупных клиентов, а некоторых из них даже теряет из-за высокого процента брака. Притом делает это она на протяжении последних нескольких лет.

К слову, TSMC менять кремний на стекло пока не планирует – по крайней мере, таких заявлений она к настоящему моменту не делала.