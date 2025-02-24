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Softline Sl Soft Цитрос Цифровая Платформа Цитрос ЮЗ ЭДО

Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО

«Цитрос Цифровая Платформа» — ECM-платформа российской разработки, предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классические СЭД, архивы и внедрять кадровый электронный документооборот. Функционал продуктов обеспечивает сквозную автоматизацию полного жизненного цикла цифровых документов. Платформа входит в Единый реестр российского программного обеспечения и включает решения: 

  • «Цитрос СЭД»: автоматизация управленческого и канцелярского документооборота. Продукт обладает настроенными процессами по согласованиям документов, а также другими встроенными опциями. Повышает эффективность работы за счет цифровизации типовых процедур.
  • «Цитрос ЮЗ ЭДО»: система юридически значимого электронного документооборота. Позволяет создать доверенную среду для обмена документами как в рамках компании или холдинга — через виртуального оператора, так и с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.
  • «Цитрос Архив»: электронная система долговременного хранения документов. Помогает упорядочивать и использовать документацию в архиве в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечивает юридическую значимость, отслеживая сроки действия электронных подписей. Гибко настраивается с учетом особенностей бизнеса.
  • «Цитрос КЭДО»: комплексное решение для цифровизации кадровых процессов и документооборота.

 

 

Кирилл Соколов, Управляющий директор «Цитрос», SL Soft "Единая доверенная среда управления цифровыми документами"  Конференция CNews "Электронный документооборот и управление контентом 2024" 21.03.2024, Москва


24.02.2025 SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД 1
02.12.2024 Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства 2
22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата 1
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) 1
10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами 5
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» 4
27.05.2024 Продукты «Цитрос» интегрированы с офисным программным обеспечением «Р7-Офис» 4
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 1
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
Импортозамещение 2023 1
25.12.2023 Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО 1
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» 2
20.11.2023 SL Soft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов 1
07.11.2023 Вышел новый релиз «Цитрос цифровой платформы» 2
02.11.2023 SL Soft запускает партнерскую программу 1
12.10.2023 Управляем цифровыми документами и процессами — ОС «Альт» совместимы с решениями «Цитрос» 2
12.10.2023 SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений 2
Виктор Вайнштейн, SL Soft: Раньше бизнесу достаточно было десяти поставщиков технологий, теперь мало и сотни 3
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition 2
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» 2
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
14.04.2023 Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами 5
14.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении компании-разработчика «Цитрос» 4

Публикаций - 25, упоминаний - 51

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 72 23
Softline - Sl Soft - Сл Софт 244 18
Softline - Софтлайн 2850 17
Softline - Polymatica - Полиматика 176 6
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 4
SAP SE 5284 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 3
ЦВТ 71 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 3
Microsoft Corporation 24671 2
Oracle Corporation 6708 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Такском - Taxcom 240 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 2
8269 1
Yandex - Яндекс 7423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Cisco Systems 5124 1
Ред Софт - Red Soft 725 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
MSoft - МСофт 15 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 290 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 13 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Dynamika - Динамика 24 1
Softline Holding - Noventiq 62 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Газпром нефть 622 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ Лизинг 68 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Альфа-Банк 1778 1
Русагро Группа Компаний 279 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 458 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 140 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 116 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 11
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 320 11
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2081 11
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 826 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 8
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 195 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2190 4
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 4
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Электронный документ - Electronic document 1459 4
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 3
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 2
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Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
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